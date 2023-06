Revolut lansează un card placat cu platină pentru românii care trăiesc în lux: ce poți face cu el

Revolut lansează Planul Ultra, cel mai exclusivist plan financiar din portofoliul său. Printre beneficiile aduse de acest plan nou se numără: accesul gratuit în lounge în peste 1.400 de aeroporturi din lume, posibilitatea de a anula călătorii, indiferent de motiv, fără a pierde banii, asigurări de călătorie cu și mai multe avantaje incluse.

La un preț de 260 de lei pe lună, Ultra se adresează unui segment de clientelă tot mai numeros, format din consumatorii cu un stil de viață axat pe lux și explorare. Cu peste 430.000 de persoane înscrise pe lista de așteptare în Spațiul Economic European (SEE) și Regatul Unit, noul plan vine cu o serie de avantaje pentru clienții premium.

Membrii Ultra vor avea acces la peste 1.400 de lounge-uri în aeroporturi din toată lumea, inclusiv la servicii conexe (restaurant). Dacă planurile se schimbă pe neprevăzute, Ultra oferă și asigurare pentru anularea din orice motiv. Indiferent de motivul anulării unei călătorii, clienții Ultra pot primi înapoi banii pentru zboruri, biletele de tren, cazarea sau biletele la evenimente diverse, în valoare de până la 5.000 de lire sterline.

Clienții Ultra au, de asemenea, o serie de avantaje incluse precum asigurarea medicală de urgență, acoperirea pentru probleme stomatologice, acoperirea pentru sporturi de iarnă. De asemenea, Ultra include și asigurarea de exces pentru închirierea de vehicule auto, pentru bagaje pierdute sau deteriorate, pentru zboruri întârziate (se aplică termeni și condiții).

În plus, utilizatorii Ultra vor beneficia de cashback de 10% la cazările rezervate cu Revolut Sejururi (funcția de rezervare cazări inclusă în aplicație) și se vor bucura de acces nelimitat la schimbul valutar în 30 de monede, precum și de o limită de retragere de numerar de 2.000 lire sterline sau euro pe lună. Un client poate retrage numerar de la un ATM în valoare de până la 2.000 de lire sterline în fiecare lună, economisind astfel până la 40 de lire sterline pe an în comisioane. Indiferent unde s-ar afla pe glob, utilizatorul Ultra va putea să aibă acces fără niciun cost suplimentar la toate aceste servicii. De asemenea, clienții Ultra pot transfera fonduri, schimba bani sau face plăți fără niciun cost, indiferent de sumă, inclusiv de vineri până luni.

Abonamente pentru aplicații prin cardul Revolut

Ultra oferă, de asemenea, pachetul de abonament suprem, aducând împreună o serie de parteneri din industrii diverse. Oferta include credite și abonamente de la branduri, printre care Financial Times Premium, ClassPass, WeWork, NordVPN și altele - în valoare totală de peste 2.100 lire sterline pe an.



Ultra oferă și protecție pentru achiziții în valoare de maximum 10.000 de lire sterline pe an, pentru bunurile cumpărate cu Revolut, deteriorate la livrare, protecție de până la 5.000 de lire sterline pentru anularea unor evenimente și protecția rambursării de 600 de lire sterline pentru achiziții eligibile, în primele 90 de zile de la realizarea achiziției .

În cazul clienților din România, prețul pentru un an de zile al acestui plan este de 2.640 de lei, iar, în schimb, utilizatorul beneficiază de avantaje evaluate la 4.100+2 lire sterline, inclusiv pentru produsele de lifestyle.

Mână liberă la acțiuni

Ultra oferă și cele mai bune limite pentru investițiile în mărfuri și acțiuni. Zece tranzacții cu acțiuni pe bursă oferite gratuit în fiecare lună după care se aplică un comision de 0,12% per tranzacție (comparativ cu 0,25% pentru Metal) și dobândă aplicată zilnic la sumele din Seifurile Vaults.

Designerii Revolut au ales cel mai apreciat și mai sofisticat metal prețios pentru a-l adăuga cardului Revolut - platina.

