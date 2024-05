Una dintre principalele probleme ale României este instabilitatea dată de schimbările legislative, care se cumulează cu alte probleme pe care antreprenorii trebuie să le rezolve în activitatea lor.

„Da, admit că în România s-au întâmplat lucruri pozitive și e de bun simț să fie menționate. Însă lipsa de predictibilitate legislativă, explozia prețurilor la materiile prime și lipsa forței de muncă sunt probleme uriașe pentru antreprenori”, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru wall-street.ro. Ștefan Mandachi.

Omul de afaceri sucevean admite și faptul că România a intrat în economia de piață cu un handicap major, reprezentat de perioada comunistă, în care activitatea antreprenorială a fost profund descurajată, iar, în condițiile acestea, românii trebuie să se uite la alte modele pentru a învăța cum se face antreprenoriatul.

„Eu cred în modelul Emiratelor Arabe Unite, cu precădere ce se întâmplă în Dubai, și în modelul american. Aici, antreprenorii sunt respectați și e admirată performanța financiară. Antreprenorul are cea mai importantă contribuție din societate din punct de vedere economic. Acest aspect ar trebui clarificat încă de la grădiniță. Elevilor ar trebui să li se explice rolul fundamental al antreprenorului într-un stat”, a mai spus omul de afaceri.

Ștefan Mandachi și-a exprimat, însă, încredere în forța antreprenorilor din România, iar dacă ar avea parte de mai multă susținere, am putea depăși fără probleme toate țările din Europa de Est, inclusiv Polonia, Cehia și Ungaria.

„Visul meu este ca România să ajungă un El Dorado al antreprenorilor, să fim cunoscuți pe toată planeta ca o țară prosperă, antreprenorială, cu un « mindset » de lideri, nu de subordonați altor mentalități”, a punctat Mandachi.

Planul de afaceri nu se schimbă după bunul-plac al celor care dau legi. Trebuie stabilitate!

(Sursa foto: Ștefan Mandachi)

Antreprenorul cu afaceri în HoReCa, imobiliare, dar și mentor de antreprenoriat, care a lansat, recent, împreună cu Iancu Guba un proiect educațional antreprenorial denumit BIZZ Accelerator, afirmă că statul are o putere imensă în încurajarea antreprenorilor și ar putea, sau ar trebui, să le ofere claritate și stabilitate legislativă.

„Un plan de afaceri se face pe cinci ani și nu se schimbă anual după bunul-plac al celor care legiferează. Antreprenorii au nevoie de încurajare, de felicitări atunci când sunt corecți și își achită toate taxele”, a punctat Ștefan Mandachi.

De asemenea, omul de afaceri susține că și presa are o putere foarte mare și de multe ori a sprijinit mediul antreprenorial, făcând publice performanțele antreprenoriale.

„Adică, oamenii trebuie să afle pe toate căile și din toate sursele ce înseamnă ca un cetățean să înființeze o firmă, să nu doarmă nopțile de stres, apoi pe fiecare 25 a luni să achite miliarde la bugetul de stat. Evident, toți cei care nu fiscalizează să fie sancționați mai aspru. E profund incorect să concurezi cu alții care nu respectă aceleași reguli”, a subliniat Ștefan Mandachi.

Totodată, acesta afirmă că statul îi poate sprijini pe antreprenori construind infrastructură, investind în autostrăzi, căi ferate noi și să mărească substanțial bugetul pentru educație.

„Dacă angajații sau colaboratorii sunt educați, antreprenorii câștigă mult mai mult”, a mai spus acesta.

(Sursa foto: Ștefan Mandachi)

„Conducătorii noștri sunt deconectați total de la realitate. Cei mai mulți nu știu cum funcționează o afacere. Nu au făcut un interviu de angajare, nu au plătit un TVA la final de lună.”

– Ștefan Mandachi -

Prăpastia dintre liderii politici și mediul de afaceri

În ceea ce privește legătura dintre mediul politic și cel de business, omul de afaceri originar din Suceava remarcă o prăpastie între clasa politică și lumea afacerilor, cei mai mulți fiind străini de modul în care funcționează o afacere.

„Conducătorii noștri sunt deconectați total de realitatea din teren. Cei mai mulți dintre ei nu au făcut în viața lor un interviu de angajare. Nu au plătit un TVA la final de lună. Nu au trăit în tensiunea uriașă în care se zbat mulți antreprenori. Nu s-au confruntat cu situația în care nu ar avea de unde să selecteze angajați. Apoi, cei care ne conduc, de cele mai multe ori, nu știu cum funcționează o afacere, care sunt pilonii unui business, care sunt pașii pentru a genera profit”, a mai spus Ștefan Mandachi.

De aceea, omul de afaceri afirmă că și-a setat un obiectiv fundamental: să-i învețe pe antreprenori cum să își dezvolte afacerea, cu o strategie clară și prin planuri de marketing, de vânzări, dezvoltând programul Bizz Accelerator.

„Vreau să aduc educație antreprenorială în societatea românească și cred că atunci când vom fi mulți antreprenori educați, vom avea și conducători educați, ca o consecință inevitabilă”, a mai spus Mandachi.

Promisiunile pe care vrea să le aducă Mandachi de la politicieni

Fiind într-un an unic pentru România în ceea ce privește alegerile, 2024 marcând pentru prima oară în istorie patru tipuri de alegeri - locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale - l-am întrebat pe Ștefan Mandachi care sunt promisiunile pe care și le-ar dori să le audă de la politicieni în campanie și care ar trebui respectate neapărat de aleși în următorul ciclu politic.

Acesta a indicat în special stabilitatea, investițiile în infrastructură, dar cere și un sprijin real și chiar o recompensare pentru antreprenorii corecți.

Lista de promisiuni pe care le așteaptă Ștefan Mandachi

Stabilitate legislativă;

Predictibilitate;

Beneficii concrete de natură fiscală pentru antreprenorii corecți, care achită la milimetru toate impozitele și taxele;

Șosele decente și o autostradă în Moldova;

Căi ferate și trenuri de mare viteză;

Consultare permanentă cu mediul privat, ca să fie astfel cuplați la realitatea business-urilor;

Depunerea tuturor eforturilor pentru repatrierea a minim trei milioane de români plecați la muncă în străinătate.

„Este o nevoie uriașă de forță de muncă și vrem să lucrăm și cu români”, a mai spus Ștefan Mandachi.

Ștefan Mandachi este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, printre business-urile fondate de el de-a lungul timpului numărându-se și lanțul de restaurante de tip fast-food Spartan, afacere pe care a vândut-o la începutului din 2023 pentru mai bine de 20 de milioane de euro.

În portofoliul său de afaceri și activități, de numele lui Ștefan Mandachi se leagă și hotelul din Suceava, Mandachi Hotel & Spa, lanțul de restaurante Hercule, pe care acesta îl numea fratele mai mic al lanțului Spartan, dar și business-ul Mandachi Imobiliare, care are în portofoliu proiectele Mandachi Twins, Mandachi Tower și Hollywood Villas. În plus, pe zona imobiliare, mai are și agenția Mandachi Dubai, pe care a înființat-o în 2021.

În 2023 a înființat și Franchise Generator, un program prin care să genereze, așa cum îi spune numele, francize, profitând de experiența pe care o avea deja cu rețeaua Spartan.

În zona educațională, pe lângă programul BIZZ Accelerator, dar de numele lui se mai leagă și mentorMAG, program pe care l-a inițial la începutul anului 2023, eduSHOP, dar își asumă și rolul de investitor în dezvoltarea altor afaceri ca business angel.

Omul de afaceri sucevean a câștigat foarte multă notorietate și în urma manifestului „#șîeu”, din 2019, când atrăgea atenția asupra necesității construirii de autostrăzi care să lege regiunea Moldovei de restul țării.

Sursa foto: Ștefan Mandachi