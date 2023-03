O noua investiție a lui Ștefan Mandachi - 1,8 mil. euro alocați de antreprenor

Omul de afaceri Ștefan Mandachi investește peste 1,8 milioane de euro ȋn platforma educațională mentorMag, dedicată tinerilor și antreprenorilor, care au nevoie de dezvoltare personală.

Platforma urmează să fie lansată, dar antreprenorul a investit deja 350.000 de euro ȋn producția și tipărirea primelor trei instrumente pentru dezvoltare personală: „Caietul de strategie”, „Caietul visurilor” și Cartea cu citate. Suma de 1,3 milioane de euro va fi investită ȋn materiale educaționale pentru tineri și antreprenori, iar 200.000 de euro ȋn marketing digital.

„Eu folosesc aceste produse de autoeducație de peste 10 ani. În ultimii 5 ani, am numărat peste 12.500 obiective scrise în caietele mele de strategie. Dintre ele, 7% le-am trecut în categoria «esențiale». Pornind de la experiența personală, am configurat o metodă bazată pe focus și esențialism. Ȋn cazul meu, au avut un efect uriaș, pe partea de dezvoltare personală și profesională și am convingerea că la fel va fi și ȋn cazul studenților și antreprenorilor. Tocmai de aceea, cel puțin anul acesta, nu urmăresc să fac profit din vânzarea produselor. Vreau doar să ajungă la cât mai multe persoane, iar eu să ȋmi recuperez costurile de producție”, precizează antreprenorul Ștefan Mandachi.

Caietul de strategie are 230 pagini și este structurat pe două secțiuni. Prima parte conține un plan teoretic pentru întocmirea strategiilor și setarea obiectivelor, recomandări cheie de carte și film, meditații și un set de întrebări fundamentale pentru antreprenori. A doua secțiune are rol de agendă de lucru și include retrospectiva și sinteza evenimentelor importante ale lunii în curs. Toate paginile conțin indicații care servesc la menținerea focusului pe un singur obiectiv și întrebări cu rol de reminder pentru sport, introspecție și lectură.

Caietul visurilor este un manual premium, laminat în catifea, de 226 pagini, cu textură aurită. Acest instrument de dezvoltare personală se împarte în trei secțiuni: descrierea detaliată a visurilor, exerciții practice pentru descoperirea vocației și întrebări pentru conștientizarea traumelor.

„Toate produsele sunt vitale pentru orice antreprenor. De trei ani ȋmbunătățesc substanțial conceptele. Atât Caietul visurilor, cât și Caietul de strategie sunt unelte de educație antreprenorială. Am lansat și o carte cu citate, esențială oricărui antreprenor care are nevoie de inspirația unei idei bune pentru marketing și copywriting. Vrem să lansăm alte nouă produse cu scop educațional anul acesta, care vor prinde contur digital în curând și se vor transforma în aplicații online. Acesta este obiectivul, să digitalizăm tot ceea ce avem în print, dar să păstrăm și formatul actual”, completează Ștefan Mandachi.

Ștefan Mandachi a renunțat la HoReCa ȋn favoarea educației

După ce a vândut toate operațiunile din HoReCa, inclusiv compania care deține franciza Spartan, Mandachi va investi exclusiv în domeniului aplicațiilor educaționale online, o piață ȋn care vede un potențial uriaș de creștere.

„Voi investi masiv în educația online întrucât piața este mare, deschisă și în stadiu incipient. Platforma va fi un loc unde mentorii și discipolii se vor conecta într-o manieră inedită, pentru că performanța unuia va depinde de implicarea și devotamentul celuilalt. Va fi ceva inovativ", declară omul de afaceri sucevean.

MentorMag este o platformă de e-learning care are deja o comunitate de 11.000 oameni pe Facebook, 3.000 urmăritori pe Instagram și 7.000 pe TikTok.

„Elevii și studenții fără posibilități vor primi materialele educaționale gratuit, cu condiția să-și demonstreze implicarea în procesul de autoeducație. Cred că doar atunci când ești autodidact progresezi consistent și faci performanță. De aceea am lansat pe piață aceste caiete de lucru formidabile. Până la finalul anului, ne-am propus un obiectiv îndrăzneț: 50.000 - 70.000 de unități vândute. Am încredere că vor deveni bestselleruri. Voi aloca un buget de peste 200.000 de euro ȋn marketing digital, pentru promovarea lor”, a declarat Ștefan Mandachi.

Caietul de strategie, Caietul visurilor și cartea cu citate „Lecția de înțelepciune” pot fi comandate pe caietulvisurilor.ro și mentormag.ro.

Cultură și educație, ȋn container

Ȋn paralel cu pregătirile produselor educaționale, Ștefan Mandachi a mai lansat, de curând, un proiect - „Cu lectura dai lovitura”. Antreprenorul a construit un hub cultural, cu o bibliotecă, sală de lectură, sală de pictură și o zonă cu instrumente muzicale, ȋntr-un container de 13m x 2,5m. Costul total a fost de 12.500 de euro. Proiectul pilot este amplasat ȋn satul Cumpărătura, județul Suceava. Ștefan Mandachi vrea să colaboreze cu alți antreprenori, dispuși să finanțeze, să dedice timp și energie, pentru a multiplica inițiativa ȋn toate județele țării, ȋn special ȋn zonele rurale, defavorizate.

Ștefan Mandachi este unul dintre cei mai urmăriți antreprenori români în mediul online, canalele sale despre educație antreprenorială având o comunitate de 483.000 urmăritori pe Facebook, 138.000 subscribers pe Youtube, 122.000 de urmăritori pe TikTok și 111.000 de urmăritori pe Instagram.

