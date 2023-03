Antreprenorul Ștefan Mandachi vrea să lanseze un proiect educațional care constă în crearea a 42 de biblioteci în containere sau rulote, distribuite în fiecare județ al țării. Prima astfel de locație ar urma să fie inaugurată în Suceava.

„Lucrez la un proiect de educație, lectură și dezvoltare personală alături de mai mulți elevi și studenți. Obiectivul este să dăm viață unui ”lanț” de 42 biblioteci în containere sau rulote. Câte o bibliotecă în fiecare județ, în special în zonele rurale. Fiecare bibliotecă va ar trebui să conțină minim 1000 de cărți. Proiectul pilot îl vom inaugura la Suceava. Eu pun la dispoziție terenul și containerul-bibliotecă + toate dotările. Evident, aș putea achiziționa cu ușurință toate cărțile din interior, dar nu ăsta este scopul, ci să mobilizăm cât mai mulți oameni să intre în jocul "autoeducației"”, precizează Ștefan Mandachi.

Antreprenorul îi invită pe români să se implice în acest proiect prin donarea cărților cu care ar urma să fie umplute rafturile acestor biblioteci.

„Donează o carte, 10, 100, câte poți! Obligatoriu trebuie să scrii pe prima pagină de ce ai donat cartea și să scrii data. Alte date personale nu sunt obligatoriu, dar ar fi fi frumos să știm cine e contributorul. Donează aici: adresa Str. Sofia Vicoveanca nr. 106, loc. Suceava, jud. Suceava, recepție Hotel Mandachi. Oricine poate veni să împrumute o carte din biblioteca mobilă, cu condiția să pună alta în loc. Iei două, lași două în loc”, adaugă antreprenorul.

Bibliotecile create vor fi nesupravegheate, menționează Mandachi, decizie luată intenționat de acesta.

„99% dintre prietenii mei sunt de părere că locul se va devasta, cărțile sau mobilierul vor dispărea și alte scenarii apocaliptice etc. Eu sunt mai optimist și cred că locul va prospera, se va umple de cărți și se va întreține de la sine. Merg pe încredere. Vedem...(...)Cred că dacă se va face un loc cu cărți, ideea va avea un impact mare și vom multiplica modelul. Rămâne de văzut. Deocamdată, important este să trimiteți cărți (sau să le aduceți personal). Data limită de trimis este 15 martie, ulterior vom schimba adresa”, adaugă Mandachi.



Pentru celelalte localități în care antreprenorul își propune să plaseze aceste biblioteci, invită antreprenori dornici să susțină proiectul, menționând că un container cu tot cu rafturi este în jur de 5.000 de euro, fiind necesară și o porțiune de teren unde să fie amplasată.



„Voi monta containerul cu cărți în loc. Cumpărătura, com. Bosanci, la Primul metru de Autostradă. Probabil că dacă unii și alții ar fi stat mai mult prin biblioteci, am fi avut și noi autostrăzi”, adaugă antreprenorul, referindu-se la locul unde va fi amplasată prima bibliotecă.

Citeste si: Vești bune pentru turism: România are 35 de noi stațiuni de interes...

Sursa foto: Facebook / Ștefan Mandachi

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: