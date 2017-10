Spatiul de lucru dintr-o banca te duce, de obicei, cu gandul la reguli stricte si o atmosfera scortoasa, nu foarte prietenoasa cu angajatii. Lucrurile difera mult in cazul Patria Bank, ale carei birouri seamana mai mult cu spatiile in care creativii din agentiile de publicitate isi dezvolta proiectele.

Patria Bank ocupa 3.000 mp de birouri (circa 3 etaje) in Globalworth Plaza, chiar in mijlocul corporatiilor din IT, dar poate sa se mandreasca cu amenajari cel putin la fel de curajoase ca cele ale firmelor de software sau publicitate.

Alegerea zonei Pipera-Barbu Vacarescu este oarecum fireasca, tinand cont ca zeci de corporatii si-au mutat birourile aici, iar majoritatea cladirilor sunt la 2-3 minute de metrou. Proximitatea fata de mall-ul Promenada a cantarit, de asemenea, in luarea deciziei, iar oficialii Patria Bank au precizat ca prin alegerea facuta au redus cu cel putin 10 minute drumul spre birou al angajatilor.

"Multi colegi au renuntat la mersul cu masina, ceea ce nu poate decat sa ne bucure, pentru ca pot face mai multa miscare si nu mai participa la crearea traficului mare din Bucuresti. Cat despre birouri ideale, credem ca exista, dar in acelasi timp mai credem nu vei reusi niciodata sa ii faci pe toti fericiti. Important este sa ne simtitim bine acolo unde petrecem mare parte din zi si, pe langa atmosfera data de colegi, mediul si facilitatile puse la dispozitie de locatie si birou sa aduca un plus de satisfactie. Un aspect important este lumina naturala si ne bucuram ca in procent de 98% toti colegii beneficiaza de lumina naturala in birou", a declarat Stefania Cristescu, directorul de marketing si comunicare al bancii.

Graffiti si multa culoare, ca in birourile creativilor din publicitate

Design-ul ales si amenajarile interioare din noul sediu Patria Bank nu te duc cu gandul la o banca, dar acest lucru a fost si dorit atunci cand au vopsit unii pereti in culori vii, iar angajatii si-au ales citate inspirationale care ii reprezinta pentru a decora zona de open space unde petrec peste 8 ore pe zi.

O parte speciala a decorarii a constant in integrarea a doua picturi graffiti imense, realizatate cu artisti cunoscuti: Mihai Binder si Spsh, intr-un concept care uneste urbanul cu rurarul, acoperind astfel toate zonele pe care banca le deserveste. Proiectantul in cazul amenajarilor interioare a fost BT FARCH, iar integratorul Viatorium, dar banca s-a bazat mult si pe creativitatea angajatilor si talentul celor doi artisti graffiticieni.

Conceptele corporate pot fi uneori destul de reci, motiv pentru care am simtit nevoia sa incalzim sediul central al Patria Bank folosindu-ne de vibratia logo-ului si culorilor lui.

In prezent, Patria Bank are peste 450 de angajati, inclusiv personalul din Patria Credit si Patria Asset Management, si urmareste extinderea in cladire, in special pentru crearea unor spatii de intalniri mai ample.

Banca are in medie trei sali de meeting pe fiecare etaj si a creeat si cateva „zone de liniste”, private, in care angajatii se pot retrage daca simt nevoia sa nu fie deranjati sau sa poarte o conversatie privata. De asemenea, angajatii pot folosi cele 2 sali de mese, una dintre ele avand o panorama deosebita (foto jos).

Parcarea poate fi cea mai mare problema a zonei in care sunt amplasate birourile Patria Bank, fiind de altfel eterna problema a unui Bucuresti sufocat de masini. "Avem peste 50 de locuri de parcare rezervate. Am incercat sa asiguram pentru cea mai mare parte din colegi locuri de parcare. Totusi, data fiind proximitatea fata de mijlocele de transport in comun multi colegi nu vin cu masina la serviciu", concluzioneaza reprezentantii Patria Bank.