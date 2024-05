Ciolacu, deschis la o discuție cu protestatarii din aparatul Guvernului: Știu cât se muncește

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, la Târgovişte, referindu-se la protestul salariaţilor din Guvern, că, dacă se va impune, va discuta cu aceştia. Protestul spontan de astăzi a fost organizat deoarece angajații de la Guvern se consideră discriminați din punct de vedere al salarizării, scrie Agerpres

"Am fost acolo, am, după cum bine ştiţi, un consilier pe această zonă. M-au anunţat, am un şef de Cancelarie. O să mă întorc la Bucureşti şi o să stau şi eu de vorbă, dacă se va mai impune această discuţie. (...) Eu ştiu cât se munceşte în Guvernul României şi tocmai de aceea mi-ar plăcea să mă implic direct în discuţia cu cei care au făcut acest protest", a spus Ciolacu, răspunzând unei întrebări din partea presei.

Angajaţii din Aparatul de lucru al Guvernului participă luni la un protest spontan, ca urmare a faptului că nu le-au fost soluţionate revendicările salariale.

"Având în vedere numeroasele întâlniri cu reprezentanţii Guvernului României pentru soluţionarea revendicărilor salariaţilor, faptul că, în continuare, angajaţii din Aparatul de lucru al Guvernului României sunt discriminaţi din punctul de vedere al salarizării în raport cu alte categorii de angajaţi din sectorul de activitate 'Administraţie Publică'; luând în considerare ultima întâlnire desfăşurată în data de 13 mai, în cadrul căreia partea guvernamentală a refuzat să corecteze această nedreptate, angajaţii din Aparatul de lucru al Guvernului României au declanşat şi participă la un protest spontan, azi 13.05.2024, intrarea B, Piaţa Victoriei, Guvernul României", reiese dintr-un comunicat transmis de Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie - FNSA.

Sursa foto: Shutterstock / Victor Mogyldea

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: