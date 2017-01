Dumitru Badragan, avocatul administratorului clubului Bamboo, spune ca nu poate afirma ca localul nu avea autorizatie, ca cea mai mare parte a documentelor probabil au fost distruse in incendiu, dar ca a cerut duplicatele. El a precizat ca administratorul se afla la spital pentru niste investigatii medicale si ca urmeaza sa mearga la audieri, scrie News.ro.

”Noi am solicitat clientilor toate documentele pe care le aveau. Foarte multe din documentele erau in incinta clubului si banuim ca s-au pierdut, dar exista duplicate si i-am rugat pe cei care reprezinta societatea sp le prezinte organelor abilitate”, a declarat Dumitru Badragan.

El a precizat ca, in lipsa documentelor, nu poate afirma ca nu exista autorizatia de functionare. In privinta audierilor, avocatul a spus: ”Din cate stim, exista invitatie catre Politia Capitalei si asteptam sa fim anuntati. Stim ca administratorul era la spital pentru niste investigatii medicale si asteptam sa fim contactati cand se va deplasa la Politie”.

Avocatul a precizat ca, deocamdata, organele abilitate nu au solicitat documente. El a spus ca nu are cunostinta depre amenzi aplicate in cazul clubului. Avocatul a mai mentionat ca se pare ca incendiul a izbucnit intr-o zona in care nu era clienti.

Sursa foto: Pavel L Photo and Video/Shutterstock