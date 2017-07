Generatia Z, adica tinerii care s-au nascut in anii '97-'98 si care se pregatesc sa intre in campul muncii, se lasa influentati de mama atunci cand isi cauta primul loc de munca, se arata intr-un studiu realizat de EY Romania si Hipo. Parea tatalui se afla pe ultimul loc in top 5 ''influenceri" in a caror recomandare cei din Generatia Z au incredere atunci cand isi aleg angajatorul.

Alegerea primului loc de munca pentru tinerii din Generatia Z nu este o sarcina usoara, motiv pentru care acestia tin cont de recomandarile celor din jur. Pe primul loc in topul celor care ii influenteaza, cu un procent de 49%, se afla angajatii actuali ai companiei, inclusiv interni, iar pe locul doi se afla mama, cu un procent de 48%. Pe locul trei in topul "influencerilor" se afla consilierul de cariera (44%), urmat de specialistul in recrutare al companiei (43%). Recomandarile tatalui se afla abia pe locul cinci, cu 40%. Urmeaza in ordine, fosti angajati ai companiei, inclusiv interni (38%), profesorul (31%), fratii/surorile (29%), recenzii/documentare online (25%) si colegii/prietenii (18%).

La nivel global, topul influencerilor in a caror recomandare au incredere cei din Generatia Z, atunci cand isi aleg angajatorul, este total diferit de cel din Romania. Astfel, pe primul loc se afla mama (58%), pe locul doi, tata (53%). Cei doi sunt urmati de profesor (39%), frati/surori (36%), angajati actuali ai companiei (35%).

Primul factor care influenteaza nivelul de incredere pe care il au tinerii din Generatia Z in compania la care se vor angaja se refera la "ocazia de a invata si de a avansa in cariera" (94%). Al doilea factor este "stabilitatea locului de munca" (80%), iar al treilea factor (79%) se refera la "oportunitatile egale de salarizare si promovare pentru toti angajatii, indiferent de diferentele dintre ei".

92% dintre tinerii din Generatia Z vor sa fie tratati cu respect de catre viitorul sef, in vreme ce 86% dintre ei se asteapta ca viitorul sef sa ii ajute sa se dezvolte. 81% dintre tineri vor ca viitorii sefi sa incurajeze gestionarea echilibrului dintre viata profesionala si cea personala, oferind flexibilitate asupra timpului si locului de unde vor lucra. In plus, 80% dintre ei pun pret pe comunicarea descisa si transparenta cu sefii, iar 77% dintre ei vor ca viitorii sefi sa le recunoasca munca bine facuta.

La intrebarea "In care dintre urmatoarele companii ati prefera sa aveti primul/viitorul loc de munca?", 42% dintre ei au raspuns ca intr-o companie privata internationala sau multinationala. 21% dintre tinerii din Generatia Z ar pregera firma unui antreprenor, in vreme ce 19% ar alege sa isi dechisa propria afacere. Doar 12% dintre ei ar vrea sa se angajeze intr-o companie din sectorul public.

Studiul EY Romania a fost realizat in perioada 31 mai – 23 iunie 2017. Chestionarul a fost aplicat la nivelul a peste 830 de tineri sub 21 de ani (Generatia Z).

Sursa foto: Rawpixel.com, Shutterstock