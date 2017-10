Conf. dr. Carmen Orban conduce Institutul Clinic Fundeni de la inceputul anului 2011 si, chiar daca a primit mai multe oferte tentante pentru a lucra in sistemul privat, managerul a decis ca va incerca sa imbunatateasca serviciile medicale publice. Cum reuseste sa conduca o unitate medicala publica si care sunt provocarile cu care se confrunta in fiecare zi, a relatat Carmen Orban, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

“In fiecare zi ma intreb cat mai pot rezista in sistem. Am primit foarte multe oferte si foarte tentante, dar am ajuns manager pentru ca mi-am facut o promisiune. Provin dintr-o familie de medici, am avut totul la dispozitie si nu am dus lipsa de nimic, dar, cu toate acestea, neputinta sistemului de sanatate m-a lovit direct in fata, exact unde ma durea mai tare”, a spus conf. dr. Carmen Orban, managerul Institutului Clinic Fundeni.

Dupa ce s-a confruntat personal cu problemele din sistemului de sanatate public si-a promis ca va lupta pentru a aduce imbunatatiri. Carmen Orban lucra la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Arsi cand i s-a propus postul pe care il are acum.

“Am fost rugata sa vin sa lucrez aici, pentru ca era exact atunci cand s-au unit cele trei spitale printr-o hotarare de guvern. A fost o provocare infioratoare pentru mine, dar cred ca daca ramai in limitile bunului simt si nu abdici de la ce-ti doresti in viata, lucrurile functioneaza. Am avut si momentele mele de fuga, am avut multe momente in care am vrut sa abandonez si sa plec sa-mi vad de propria viata. Dar, adevarul este ca imi place ceea ce fac si ma uit cateodata asa deprimata la niste poze vechi, apoi la cele noi si vad o diferenta, vad ca se poate face mult mai mult”, a mai spus dr. Orban.

In fiecare zi, la Fundeni, sunt in jur de 600 de pacienti noi care se adreseaza cu diferite probleme de sanatate pentru spitalizare de zi sau continua, spitalul avand doar 1.100 de paturi. In medie, intre 12.000 si 14.000 de pacienti sunt internati pe luna in spital, maximul inregistrat fiind de 15.000 de pacienti.

“Unii pacienti au inceput sa devina agresivi in momentul in care nu inteleg, chiar daca vad o coada mare la usa unui cabinet, ca acel medic poate avea si o urgenta pe sectie. Au devenit nerabdatori si ameninta intruna ca se duc la DNA. Din pacate, ce a facut presa in ultima vreme a scazut foarte mult din respectul pacientului fata de personalul medical. Intr-adevar, de multe ori este justificata aceasta lipsa de respect, dar de multe ori nu, si cred ca ar trebui sa existe un echilibru intre noi si ei”, a mentionat managerul de la Fundeni.

Pentru a remedia problemele dintre pacienti si medici, dr. Orban a deschis un birou de reclamatii in care pacientii pot spune daca nu sunt multumiti, iar pentru a stimula personalul medical, a oferit cursuri de perfectionare si salarii atractive.

"La venirea mea aveam un buget mic alocat pentru salarii si atunci am renuntat la foarte mult personal tesa, am pastrat strict posturile de care aveam nevoie si am angajat mai mult personal medical. Exact in perioada aceea de criza unde toata lumea spunea ca medicii si asistentii pleaca, noi am scos posturi la concurs si supriza a fost majora. Si acum, cand imi permite legislatia sa scot posturi la concurs eu fac asta si am ajuns acum la un numar de 400 medici titulari ai spitalului, din cei 2.000 de angajati, unde la inceput vorbeam de maxim 200 de medici. Noi am mers pe salariile date la maxim, cat ne permite legislatia cu tot cu sporuri. Cu toate ca, sufleteste nu agreez aceasta politica, ci as vrea sa avem posibilitatea sa platim diferentiat salariile dupa munca, sunt medici care au 400 de consultatii pe luna, ceea ce este absolut inuman, si sunt medici care au 3 consultatii pe luna, nu mi se pare corect sa-i platesti pe fiecare la fel. Din punctul asta de vedere, eu as fi vrut sa avem mai multa flexibilitate si rasplata sa fie dupa munca”, a adaugat dr. Orban.

Urmatoarele investitii in Institutul Clinic Fundeni

“Bugetul anual actual al spitalului este de aproape 400 milioane lei, inclusiv programele de sanatate. In buget avem mai multe surse de finantare, una este contractul cu CNAS, a doua - programele de sanatate, care sunt de doua feluri - de la CNAS si de la Ministerul Sanatatii”, a precizat dr. Orban.

Managerul Institutului Clinic Fundeni sustine ca institutia dispune de echipamente necesare pentru laboratoare, iar in cazul in care are nevoie de anumite aparate, "sunt companii dispuse sa doneze".

“In acest moment schimbam cele 24 de lifturi ale institutului, din care 15 nu au functionat niciodata pana la venirea mea. Structura spitalului nu ne permite sa avem lifturi noi asa ca vor fi toate remodernizate. Pana la sfarsitul anului este estimat ca vor fi schimbate, iar investitia de 1,7 milioane lei pentru lifturi este deja aprobata”, a mentionat Carmen Orban.

Totodata, institutul, printr-un proiect cu banca mondiala, isi va extinde a sectia de terapie intensiva, pentru ca de multe ori paturile din post operator sunt ocupate chiar daca sunt sali de operatie libere.

In acelasi timp, Institutul Fundeni a obtinut, printr-o horarare de guvern, doua blocuri de locuinte aflate intr-o stare deplorabila de la Scoala Nationala de Sanatate. Aceste blocuri de locuinte urmeaza sa fie renovate si transformate in locuinte pentru rezidenti si medici aflati in schimb de experienta.

“Pe noi la batranete cine ne mai trateaza daca si noi plecam? Toate infrastructurile de spitale sunt vechi, nu mai exista nici un spital nou facut, iar carpelile nu mai tin si atunci una dintre provocarile mele majore este sa fac asa incat lumea sa inteleaga ca avem nevoie de spitale noi. Nu conteaza unde, dar trebuie sa ne gandim la structuri noi de spital, pentru ca o medicina moderna si performanta nu poti sa o faci pe structuri vechi”, a conchis managerul de la Fundeni.

Sursa foto: Simion Mechno/Agerpres