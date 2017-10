Sefi ai Politiei locale Bucuresti sunt chemati luni la DNA, sa dea explicatii in legatura cu dosarul „Politia calare privata”. Ei trebuie sa explice cum s-a putut ca Politia Locala sa plateasca, din bani publici, 1 milion de euro/an (81.000 de euro, in fiecare luna) unei firme private, pentru serviciul de patrulare hipo, scrie portalul Cetateanul.net .

Afacerea a mers, din bani publici, incepand din 2010, cand 40 de bodyguarzi ai unei firme private de paza au inceput sa umble calare, imbracati in uniforme de politie, si au inceput sa dea amenzi contraventionale, chiar daca legea interzice aplicarea de amenzi, altcuiva decat autoritatilor publice abilitate.

Directori din Politie, suspecti in ancheta DNA privind asa-zisa ”Politia calare”

In urma cu sapte luni, contractul a fost reziliat. Cetateanul.net a intrat in posesia dovezii ca ancheta DNA privind „Politia calare privata” se apropie de final. Astazi este asteptat la audieri, in calitate de martor, unul dintre directorii generali adjuncti ai Politiei. Celalalt a fost deja audiat pe 12 octombrie. Surse din cadrul Primarie Capitalei ne-au spus ca DNA i-ar considera suspecti in acest caz pe directorul de la „achizitii” si seful Serviciului juridic, dar se asteapta ca cercul acestora sa se extinda.

