Catalin Jilavu are 35 de ani si a activat mai multi ani in industria vanzarilor hardware de business, dar si in zona de software. Cu toate acestea, proiectul pe care l-a lansat vine ca o solutie pentru cei care cauta idei de cadouri personalizate – Minimecraft , posibilitatea de a imprima pe o statueta chipul unei persoane.

Catalin a terminat masterul in 2008, la ASE-Cibernetica. Dupa facultate, in 2006 a reinceput sa activeze in domeniul vanzarilor hardware de business (servere custom, solutii de stocare etc.) iar dupa finalizarea masterului a inceput sa lucrez in case de software, in echipa TotalSoft pentru aproape 1 an, iar odata cu venirea crizei economice a incercat sa se reorienteze in alt domeniu, tot in zona de vanzari, nu a durat mult.

“Pasiunea pentru tehnologie este inradacinata de pe la 10 ani (la 13 ani am avut primul PC, pana atunci avusesem Commodore 64, HC 85, CIP 03) si m-a facut sa ma reintorc in IT si tehnologie, de data asta lucrand pentru o multinationala pe pozitii de key account manager, business developer etc, tot in zona vanzarilor iar pe la inceputul lui 2013 m-am hotarat sa trec in zona de freelancing pe partea tehnica si sa ies din mediul corporatist si impreuna cu un prieten am lansat un magazin online, si in paralel am lucrat la proiectul personal MiniMeCraft iar la finele anului 2013 am lansat magazinul online personal”, povesteste el.

In 2014 a renuntat la proiectul cu celalalt magazin si a continuat cu partea de freelancing.

“Din pasiunea pentru IT, tehnologie si vanzari cu background-ul mai tehnic dar cu o activitate destul de indelungata in vanzari B2B, online-ul reprezinta o punte in care imbin toate pasiunile si experienta acumulata, iar odata cu cele doua magazine lansate, am realizat ca in ziua de astazi nu este suficient sa ai un magazin online atragator sau cu produse de nisa ca sa vinzi si este nevoie de mult marketing”, considera el.

De ce Minimecraft?

In 2011, tanarul a avut petrecerea de nunta si botezul fetei lui, asa ca isi dorea cadouri de neuitat pentru ei, cat si pentru invitati. A gasit o promotie pe Groupon, cu livrare internationala si in tara – statuete personalizate pe tortul de nunta sau pe masa de prezidiu.

“Acest lucru din pacate nu s-a intamplat, calculasem timpul de livrare, ulterior am platit taxa de urgenta, insa din pacate statuetele noastre nu au ajuns decat dupa vreo doua luni dupa nunta...si sparte, din cauza transportului care nu a fost asigurat corespunzator”.

Astfel, Minimecraft a fost lansat la finele anului 2013 si a ales aceasta nisa din nevoia de a putea oferi produse si servicii personalizate „asa cum mi-as fi dorit sa le am eu in ziua unuia dintre cele mai importante evenimente din viata mea, ziua nuntii mele”.

Provocarile la inceput de drum

„Provocarile de la inceput de drum, chiar si de acum sunt ca produsele oferite sunt inca destul de putin cunoscute publicului larg la noi, nici macar nu am stiut cum sa traduc sau sa adaptez denumirea lor originala de “bobbleheads” asa ca le-am denumit “statuete personalizate” sau “figurine personalizate”, spune Catalin.

Pentru materiale, tanarul lucreaza cu mai multi furnizori externi cu experienta de peste 10 ani, cat si interni, cu ateliere care ii asigura si procesul de executie manual.

“Am incercat si cu 3D printing, dar costurile de productie sunt mult mai mari si alte multe dezavantaje printre care o amintesc pe cea mai importanta - calitatea produsului final, oricare din materialele ce se pot folosi la tiparire - plastic, praf compozit etc., nu au aceeasi calitate. Statueta/figurina finala este facuta dintr-un material de rasina (este un material precum plasticul), iar vopseaua este in conformitate cu normele de cofetarie, se poate elibera si certificat in acest sens (daca sunt pentru tortul de nunta)”, spune Catalin Jilavu.

Fara a spune cat a investit in proiect, tanarul spune ca “a fost o investitie intitiala cosiderabila, iar durata proiectului de la idee la implementare a durat poate ceva mai bine de un an si acum este intr-o dezvoltare permanenta”.

Clienti in special business

Majoritatea clientilor startup-ului sunt din mediul business – cadouri catre colegi de munca, dar si personalitati, vedete, persoane publice sau cadouri pentru diverse evenimente importante pentru companii, sau sunt incluse in strategia lor de marketing.

“Pana la final de an as vrea sa atrag cat mai multi clienti corporate, unde pot sa acord discounturi substantiale in functie de proiect si de numarul de bucati. Avand in vedere ca pretul nu este tocmai favorabil pentru a atrage o masa critica de oameni, dar totul se lucreaza manual iar timpul de executie este de 4-6 saptamani,consider ca pretul este justificat iar comenzile individuale inca le privesc ca pe o modalitate de promovare”, subliniaza antreprenorul.

Pretul pentru o figurina se ridica la cateva sute de lei.

Planuri de dezvoltare

Planurile de dezvoltare includ toate aspectele functionale ale business-ului: servicii mai bune, produse mai bune, mai multe parteneriate, spune tanarul.

“Posibilitatea clientilor de a comanda de pe site, inclusiv cu personalizari pentru corp (printr-o comanda pe email in acest moment se intampla si acum doar ca pretul difera, e mai mare) sau cu posibilitatea de a putea alege dimensiuni mai mari – chiar si in marime originala cu beneficiarul. Cat si alte aspecte de natura tehnica, o varianta responsive/de mobile a website-lui cu posibilitatea de a incarca pozele si de a cumpara, la cateva click-uri distanta”, spune Catalin.

Totodata, startup-ul va mai adauga produse si modele de corpuri. “Pana anul trecut, pe site erau prezente doar circa 30 de produse, anul acesta adaugand o noua categorie denumita “Cupluri”; pana spre finalul anului vom trece de pragul de 1.000 de modele diferite. Totodata am comenzi cu cereri de creare de noi modele de corpuri pentru care in mod normal, costa suplimentar dar cele mai multe dintre ele le executam fara costuri suplimentare iar ulterior dorim sa le adaugam in catalogul de produse”, subliniaza Catalin Jilavu.

