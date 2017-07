Peste 200 de sustinatori au donat 18.722 euro pentru realizarea Mater, proiect initiat de asociatia NOD Markerspace in decembrie anul trecut. Desfasurata de la sfarsitul lunii mai, campania a reusit sa depaseasca cu mai bine de 3.000 euro suma estimata.

„Cred ca ultima zi a fost ca un bulgare de zapada, precum am plecat de luni dimineata de la 85% si apoi pana luni seara atinsesem deja 100%. Atunci cand oamenii au fost convinsi ca proiectul va fi finantat si-au depasit orice temere legata de crowdfunding si pur si simplu au vrut sa se bucure de recompense si sa faca parte din comunitatea care a donat pentru prima biblioteca de materiale din Romania si Europa de Sud Est”, considera Sabina Baciu.

De ce crowdfunding si nu alta forma de finantare? „Este printre cele mai bune forme de validare a unei idei de business, practic tu vinzi in avans produsele start-up-ului tau si demonstrezi ca exista cerere pe piata. O campanie de succes este un punct in plus pe CV-ul Mater atunci cand prezentam proiectul catre potentiali investitori. Mai mult, este un bun canal de promovare, majoritatea recompenselor din campanie (vederi semnate de echipa Mater, invitatii la petrecerea de lansare sau abonamente la biblioteca de materiale cu pret redus) sunt gandite pentru viitori clienti Mater - arhitecti, designeri, constructori, artisti - iar in campanie am facut tot posibilul sa ajungem la un numar cat mai mare de profesionisti, sa le prezentam proiectul si sa primim feed-back-ul lor”, spune Sabina.