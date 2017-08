Mirela Nechita nu s-a gandit sa ia drumul Capitalei pentru a-si incepe o cariera; a preferat sa ramana sa studieze in Suceava, iar apoi sa lucreze in zona, in Falticeni. A bifat atat munca la stat, cat si la privat, a dezvoltat mai multe afaceri - un centru de sport si intretinere corporala si un magazin de arta populara traditionala – insa de departe cel mai longeviv proiect a fost Natallia Decor, un business cu tesaturi si decoratiuni interioare, care colaboreaza cu distribuitori nationali si vinde anual de 100.000 de euro.

Pentru cei care cred ca o afacere se dezvolta doar in Capitala sau in marile orase ale tarii, povestea antreprenoarei Mirela Nechita le demonstreaza altfel. Nasculta si crescuta in Dolhesti, judetul Suceava, antreprenoarea a urmat atat liceul, cat si facultatea de marketing pe plaiuri moldovenesti.

Tot acolo a avut primele experiente profesionale: a lucrat 12 ani in comertul de stat, iar apoi a facut mutarea la privat ca director general la o firma de materiale de constructii, Haiducul Com, o alte initiativa antreprenoriala. A lucrat pana in 2016 in cadrul Haiducul, cand s-a decis sa renunte si sa concentreze exclusiv pe propriul business, care deja capatase amploare.

In paralel cu munca la stat/privat, Mirela lucra si la proiectele sale: de-a lungul timpului a cochetat cu antreprenoriatul, desi de-abia anul trecut s-a decis sa se dedice exclusiv acestuia. Inca din 2004, Mirela Nechita isi achitionase un camion si un utilaj de manipulare marfuri si asigura servicii de transport.

Trei ani mai tarziu, a deschis un centru de sport si intretinere corporala, primul de acest gen din oras si din zona, care a fost preluat de Haiducul in 2015. Iar in 2008 a deschis un magazin de arta populara traditionala, „Flori si Cadouri” care ulterior a dus la lansarea Natallia Decor, pentru ca vindea decoratiuni interioare.

A introdus componenta textila – tesaturi, perdele, lenjerie – care impreuna cu obiectele de decor au venit in completarea ofertei Haiducul, companie la care lucra in acel moment. In 2012 a deschis un showroom de 1.500 de metri patrati, in parteneriat cu firma Haiducul, in cadrul caruia Natallia Decor detine o suprafata de 500 de metri patrati. Mai mult, parteneriatul cu compania de constructii s-a mentinut pana in prezent si functioneaza ca o completare a celor doua afaceri locale.

„Contextul face ca functionam in aceeasi locatie cu „Haiducul”, ca o intampinare a nevoilor clientilor si ca o strategie de functionare colaterala, prin combinarea in expunerea marfurilor care inspira clientii in gasirea celor mai frumoase solutii in crearea spatiilor de locuit. Politica mea este de a vinde oamenilor, dar in acelasi timp de a ai ajuta sa aiba o experienta memorabila”, spune Mirela.

Natallia Decor in cifre

In magazinul din Falticeni, Mirela Nechita comercializeaza obiecte de decor si produse textile, acestea din urma fiind realizate in atelierul de croitorie, unde lucreaza 7 angajati. Pentru decoratiuni, Mirela colaboreaza cu echipa sa pentru design, orientat spre stilul rustic si traditional si folosind ca materiale in principal lemnul.

Anul trecut, Natallia Decor a obtinut o cifra de afaceri de aproximativ 81.000 de euro, iar pentru prima jumatate a anului curent, antreprenoarea a incasat circa 76.000 de euro. Mirela Nechita estimeaza ca va incheia 2017 cu vanzari de 130.000 de euro.

Cele mai bine vadute produse sunt perdelele, draperiile si galeriile metalice, urmate de lenjerii si alte produse de decor. Pe langa vanzarea din showroom, Natallia Decor colaboreaza si cu furnizori nationali, precum Nugat, Cassa Rossa Textil, Dedeman, Ax Perpetuum, Brentina, Decoratex sau Marcon.

Si pentru ca obiectele de design Natallia Decor trimit la rustic si la traditionalul romanesc, planurile de viitor ale antreprenoarei din Suceava sunt sa foloseasca urzeli vechi in atelierul de croitorie, in ideea de a promova artizanatul traditional. „Am in plan folosirea materialelor confectionate dupa tehnologia veche, traditionala prin folosirea urzelilor vechi, a cusutului manual, a tesutului. Intentionez sa organizez ateliere de creatie ca o completare a activitatii creative in scoli, in actiuni caritabile, in promovare turistica si nu numai. Acest domeniu este la inceput, dar printr-un plan de lucru conceput la inceputul acestei veri voi pune in practica aceasta activitate.