eMAG a lansat de curand platforma Deschide Romania, dedicata producatorilor locali. Am vorbit cu ei la emisiunea Ziua Zero despre perspectivele pentru micii antreprenori.

Iulian Stanciu si Florin Filote (Marketplace Director eMAG) au participat la emisiunea Ziua Zero pentru a vorbi despre perspectivele Deschide Romania, dar si despre 2016 la eMAG si viitorul celui mai mare magazin online din Romania.

Originile Deschide Romania de la eMAG

"Ne-am gandit ce am putea face cu timpul oamenilor, al mestesugarilor si al producatorilor romani si ne-am gandit ce le lipseste. Ne-am dat seama ca multi vand produsele in targuri, la marginea strazii si nu au o adresabilitate nationala. Am pus astea cap la cap cu ce avem noi - o baza foarte mare de clienti si o deschidere la nivelul tarii, o acoperire nationala, cu un milion de vizite in fiecare zi. Am zis sa le punem impreuna. Pe langa listarea simpla, sa le marcam pentru a se vedea ca fac parte din acest program, promovarea lor, dar si invatarea micilor antreprenori, mestesugari sau ONG-uri sa vanda, sa listeze produsele, sa duca tot procesul pana la capat", a spus Iulian Stanciu, CEO al eMAG la Ziua Zero.

Exista si cateva criterii pentru cei care vor sa se inscrie in Deschide Romania. "Cifra de afaceri sa fie de maximum 500.000 de lei, productia sa fie in Romania, in principal de productia acestor lucruri in Romania. Le-am dat comision 0 pentru ONG-uri si intreprinderile sociale, iar clientii normali beneficiaza de comision la jumatate fata de cel normal, pe langa promovare si training", a spus Stanciu.

Primele rezultate pentru Deschide Romania

Exista o singura limitare momentan. "Limitarea pe care am gandit-o este data de industria alimentara in momentul de fata, pentru ca exista restrictii privind livrarea produselor. Ne-am axat pe industria non-alimentara. Alte restrictii nu mai sunt, dar ne uitam ca produsele sa fie produse in serie, chiar daca e vorba de o serie mica. Sa nu fie produse unicat", a spus Florin Filote.

"In momentul lansarii am avut peste 5.000 de produse in 98 de categorii. Au fost 21 de cereri de inscrieri pana acum. Inscrierea pe care un producator care-si doreste sa acceseze acest program este identica cu cea de la Marketplace. Intra pe marketplace.emag.ro, acceseaza sectiunea Aplica Acum si parcurge cei sase pasi simpli prin care poate deveni partener. Sunt 32 de parteneri dintr-un total de 2.500 din marketplace. Rezultatele vor fi tratate separat, pe masura ce ne vom duce activ sa cautam producatorii", a mai spus Filote.

Iulian Stanciu a declarat ca obiectivul, in cifre, este de 14 milioane de lei (3 milioane de euro) generate in vanzari pe Deschide Romania. De altfel, din marketplace, asta inseamna un procent mic. "Am crescut numarul partenerilor, suntem la peste 2.500. Numarul produselor a ajuns la peste 1,3 milioane. Avem peste 1,9 milioane de comenzi generate pentru partenerii nostri, o dublare fata de 2015. Am lucrat la fluxurile din spate, astfel incat sa facem procesul de integrare cat se poate de rapid", a spus Florin Filote.

"Marketplace a ajuns la 22% din totalul vanzarilor eMAG. Avem pe de o parte doua directii pentru 2017 - cresterea vanzatorilor deja existenti. Avem un proces de extindere cu selleri noi. Am ajuns la 200 de selleri pe luna, dar vrem sa ajungem la 1.000 de selleri noi adaugati in fiecare luna. Ne vom duce foarte in profunzime, pastrand un echilibru cu calitatea serviciului oferit de selleri. Ne vom duce catre training-uri pentru ei", a declarat Iulian Stanciu.

