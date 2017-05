„Am lansat acest serviciu la Bucuresti si il extindem, asa cum am promis, in toata reteaua. Astazi este randul clujenilor sa experimenteze comertul online. Ne asteptam in continuare clientii in magazin, insa ne-am dorit sa venim in intampinarea lor in acele momente in care au nevoie de mai mult timp. Astfel, noi putem sa pregatim comanda si sa o livram acolo unde au nevoie. Clientii nostri ne pot transmite o comanda de acasa, de la birou sau din drumurile lor prin oras. Clujul este foarte important pentru noi, cu oameni intreprinzatori. Orasul se dezvolta rapid, era firesc sa lansam cora.ro si aici. Ma bucur, in plus, ca pornim acest nou serviciu la 10 ani de cand am deschis hipermarketul nostru cora la Cluj-Napoca”, a spus Thierry Destailleur, director general cora Romania.

Comanda la domiciliu este livrata in schimbul sumei de 15 lei. Livrarea se face in Cluj si in localitatile Borhanci, Faget, Sannicoara, Apahida, Luna de Sus, Floresti, Tauti, Gilau, Baciu, Dezmir, Chinteni, Feleacu.

Prezent pe piata romaneasca din 2003, grupul opereaza in prezent 11 hipermarketuri in Bucuresti si in marile orase. In 2013, cora a lansat platforma cora.ro, serviciu extins in prezent la nivelul celor patru magazine din Capitala. Serviciul online este disponibil si in Constanta de anul trecut.

Compania a raportat pentru 2015 o cifra de afaceri de 1,72 mld. lei si pierderi de 39,8 mil. lei, potrivit datelor furnizate de Ministerul Finantelor. Retailerul avea la momentul respectiv un numar mediu de 4.779 angajati.