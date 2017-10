Grupul ING vrea sa isi coboare printr-un program masiv de investitii in digitalizare raportul cost-venituri pentru bancile din Europa, in medie sub nivelul de 50%, luand modelul branch-urilor din Australia sau Germania, in timp ce in Romania acest raport - care indica eficienta operationala si este puternic influentat de investitiile in digitalizare - a ajuns la 53%, a declarat intr-o intalnire cu jurnalistii Aris Bogdaneris (foto), Head of Challengers & Growth Markets in cadrul grupului ING si membru al board-ului.

Poti afla in versiunea integrala a articolului cat primeste ING Romania pentru transformarea digitala a bancii, ce numar de clienti noi reuseste ING Bank Romania sa atraga saptamanal si din ce companii se inspira grupul pentru a oferi o experienta digitala clientilor.

Bogdaneris a dat exemplul Australiei, unde sucursala 100% online a grupului ING are un raport cost/venituri de numai 39%, dar si ING DiBa din Germania, de asemenea o banca 100% digitala, care se indreapta cu acest raport spre 40%.

Ca medie pentru Europa, ING Group isi doreste sa coboare sub 50%, avand in vedere ca sunt tari in care ING are inca destule sucursale, cum este si cazul Romaniei, dar si piete in care are doar o prezenta digitala (Germania) sau o prezenta fizica discreta. In Spania, spune Bogdaneris, ING are 23 de unitati la 40 milioane de locuitori, iar clientii odata inrolati in sucursala nu mai trec aproape deloc prin oficiul bancar.

Daca esti 100% digital, faci economii, investesti atunci mai mult in IT si marketing, ceea ce reuseste sa iti creasca veniturile. De aceea ne ducem foarte jos cu raportul cost-venituri - Aris Bogdaneris

Pe de alta parte, oficialul ING crede ca multe banci fac pasi importanti in zona digitala, insa marea provocare pentru grupul olandez este sa creeze o experienta digitala asemanatoare cu ceea ce reusesc sa faca gigantii din tech (Facebook, Amazon sau Apple).

"Poti sa faci acest lucru in serviciile financiare, poti sa creezi comunitati de fani obsedati de brandul tau datorita experientei pe care o furnizezi? Nu doar sa oferi partea tranzactionala, adica oamenii sa intre in aplicatie pentru a face un transfer. Cred ca potentialii nostri competitori sunt mai degraba Alibaba, Facebook sau Amazon. Ne inspiram de la ei pentru a oferi o experienta digitala, pentru ca si clientii compara ING cu experienta pe care o au pe Facebook sau Amazon, nu o compara cu cea oferita de alta banca", atrage atentia managerul bancii.

Intrebat despre concurenta cu N26, un fintech foarte popular in Germania care ofera servicii bancare mobile, Bogdaneris recunoaste ca se inspira de la acest start-up, de la cum a reusit sa inregistreze clientii 100% mobile, dar nu concureaza cu N26 avand in vedere diferenta mare in ceea ce priveste numarul de clienti.

N26 a anuntat recent ca a ajuns la circa 500.000 clienti, in timp ce ING are in Germania 8 milioane de conturi.

Investitiile in digitalizare ale ING Bank Romania: 10 milioane EURO pe an

In octombrie 2016, ING Group a anuntat o serie de investitii de 800 milioane de euro in transformarea digitala a bancii, program care ar trebui sa duca la economii anuale de aproximativ 900 milioane de euro pana in 2021.

In ceea ce priveste Romania, Michal Szczurek, CEO-ul banci locale a dezvaluit ca investitiile necesare pentru a continua transformarea digitala se ridica la circa 10 milioane de euro pe an. De asemenea, el a precizat ca banca reuseste sa atraga in prezent in medie 7.000 de noi clienti de retail in fiecare saptamana.