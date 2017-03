Saptamana acesta s-ar putea remarca printr-o volatilitate distincta avand in vedere o serie de evenimente de referinta in luarea deciziilor de investitii in pietele de capital.

Theresa May este hotorata sa anunte in mod oficial demararea procedurilor de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana miercuri, pe 29 martie, prin declansarea Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona. In acest sens, traderii vizeaza moneda britanica, luand in calcul un posibil scenariu negativ in urmatoarea perioada. Exista si alti factori care ar putea sta la baza unei tendinte negative si anume Banca Centrala Europeana care ar putea vinde lira sterlina si cumpara moneda unica europeana astfel incat sa acopere operatiunile comerciale pe final de trimestru, dar si incheierea anului fiscal in Marea Britanie.

Pozitionarea pe EURGBP nu este incurajatoare, cu multe institutii din domeniul financiar anticipand paritatea perechii valutare anul acesta, iar in ceea ce priveste GBPUSD (cotatia s-a apreciat in ultimele doua saptamani), perechea valutara este momentan coordonata de slabiciunea dolarului american, insa nu sunt excluse viitoare episoade negative.

In SUA, Donald Trump isi incepe mandatul cu o infrangere, si anume incercarea esuata de a reforma sistemul sanatatii. Initiativa nu a primit sustinerea sperata, astfel crescand incertitudinea in jurul noii administratii de la Casa Alba. Dupa ce indicii americani s-au apreciat intr-un ritm alert si pe o perioada dificil de anticipat, investitorii privesc catre viitor cu mai multe rezerve. Un plan de reformare fiscala, impreuna cu alte masuri menite sa duca la crestere economica, pare acum mai greu, sau imposibil, de pus in aplicare.

Piata de capital americana incepe saptamana cu deprecieri, iar setea vanzatorilor ar putea fi potolita ceva mai greu de data aceasta. Asadar, sunt sanse ca miscarile corective sa domine si in urmatoarele zile, daca scepticismul investitorilor persista.

Instabilitatea pe plan politic, alimentata de incertitudinea care planeaza in jurul rezultatelor alegerilor din Franta si mai ales Germania, s-a transferat recent si in Rusia, unde in ultimele zile au avut loc cele mai ample proteste impotriva lui Vladimir Putin din ultimii 5 ani. Desi alegerile prezidentiale sunt programate abia pentru luna martie a anului viitor, populatia (generatia tanara domina in randul protestatarilor) pare sa nu mai suporte efectele recesiunii in care tara se zbate.

Saptamana in curs marcheaza sfarsitul lunii, care coincide cu incheierea primului trimestru al acestui an. De obicei, incheierea unui trimestru determina repozitionarea in piata a investitorilor, fapt care genereaza un val de volatilitate pe aproape toate clasele de active.



Piata de capital americana ramane in lumina reflectoarelor cu mai multe discursuri ale oficialilor Rezervei Federale anuntate pentru zilele urmatoare. Intrebarea este daca acum, spre deosebire de valul de discursuri care a precedat majorarea ratei de dobanda si a determinat raliul indicilor, oficialii Fed vor pastra tonul optimist si estimarile de crestere economica. Sau va fi atitudinea lor mai rezervata, incurajand corectia negativa din piata de capital americana?

FOTO Sursa: Pixabay.com