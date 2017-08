Ce fac de fapt designerii?

Inainte de a porni la drum cu acest articol, ma simt dator sa explic ce face de fapt un UX designer. Exista prejudecata cum ca designerii sunt latura creativa a dezvoltarii, iar tot ce fac ei este sa infrumuseteze.

Intr-adevar, sunt foarte multi designeri care prefera sa se concentreze pe elementele vizuale. Pentru UX designeri insa, desi in continuare relevanta, estetica ramane in plan secund. Atentia, in cea mai mare parte, merge catre utilizator (UX = User Experience): de la cine este acesta, care sunt obiceiurile, problemele, frustrarile si nevoile lui pana la solutiile cu care ii poate fi imbunatatita calitatea vietii in contextul dat. O descriere completa este disponibila aici.

Dezvolta pornind de la utilizator

Unul din cele mai aclamate produse ale anului 2016 a fost cu siguranta storcatorul de fructe Juicero. Cu investitii care au insumat 120 milioane USD (inclusiv de la Google Ventures), Juicero este un storcator inteligent de fructe care costa 399 USD (pretul initial fiind de 700 USD). Dupa cumpararea storcatorului, posesorii acestuia isi fac abonament saptamanal sau cumpara individual pliculete cu diferite tipuri de fructe ce vor fi stoarse.

Suna foarte bine, nu-i asa? Doar ca acum cateva luni, Bloomberg a facut un intreg reportaj despre Juicero, in care a notat faptul ca pungile de fructe pot fi stoarse folosind nimic mai mult decat mainile goale. Mai mult de atat, in acest mod un pahar de suc poate fi stors chiar mai rapid decat folosind storcatorul. Ca urmare, mai multi dintre investitori s-au declarat ‘pacaliti’, iar compania a suferit o mare dauna de imagine, fiind nevoiti ulterior sa introduca un program de retur al produsului.

In acest moment nu putem decat sa speculam, insa toate lucrurile duc catre o singura concluzie: dezvoltatorii Juicero si-au focusat toate eforturile pentru a construi o bijuterie tehnologica, dar au facut abstractie de aspectele care contau cel mai mult: cum va fi utilizat acest produs, cum se incadreaza el in cotidianul si obiceiurile consumatorului si mai ales ce nevoie acopera el pentru consumator.

Exemplul de mai sus ne demonstreaza ca in dezvoltarea unui produs, tehnologia este importanta, dar si mai important este sa cunosti si sa intelegi oamenii pentru care il dezvolti.

“Tu nu esti utilizatorul produsului tau”

Fraza “Tu nu esti utilizatorul produsului tau” (“You are not your user”) este foarte des regasita in comunitatea designerilor. Una dintre premizele de la care porneste este ca noi, ca antreprenori, ca dezvoltatori, ca designeri, venim constant cu idei de produse care acopera nevoi personale si care par foarte bune pentru noi, dar care ar putea fi foarte usor invalidate sau greu de inteles daca ar ajunge la consumatori.

Solutia este sa dezvoltam produse pornind nu de la o nevoie personala, ci de la o nevoie a unui grup de utilizatori. Cand produsul tau acopera o nevoie reala a utilizatorilor, valoarea acestuia va fi imediat sesizata, crescandu-i astfel sansele de succes. In paragrafele ce urmeaza vom studia un pic mai atent cateva metode folosite de UX Designeri pentru a atinge rezultatele propuse.

Avantaje

Iata cateva avantaje de care ne-am putea bucura intr-o astfel de abordare:

Afli ce vor utilizatorii tai

Un proces complet de design incepe cu cea mai importanta etapa si anume cercetarea (user research). In procesul de cercetare, interactiunea cu potentiali utilizatori este imperativa. In urma acestei interactiuni vom identifica cele mai importante doleante ale utilizatorilor: care sunt lucrurile pe care acestia si le doresc de la produsul tau.

Afli de ce au nevoie utilizatorii tai

E simplu sa intrebam potentialii utilizatori care ar fi functionalitatile pe care si le doresc in produsul pe care vrem sa-l construim. De cele mai multe ori insa, oamenii nu stiu daca ceea ce vor este cu adevarat solutia pentru nevoia pe care o au. Astfel, folosindu-ne de metode din procesul de cercetare, putem sa observam inclusiv care sunt problemele si nevoile lor reale. Mai mult de atat, in acest proces putem inclusiv sa descoperim oportunitati de noi produse pe care sa le luam in considerare pentru viitor.

Testezi si iterezi rapid si constant, scurtand astfel procesul de dezvoltare

Construind pornind de la utilizator, vom aplica metode prin care ideile sunt rapid lansate pentru a fi validate. Astfel putem sa evitam esecurile de proportii mari, dupa luni de dezvoltare oarba.

Modele de lucru

Exista nenumarate publicatii, carti si cursuri despre procese complete de UX Design. Pe parcursul experientei mele am avut posibilitatea de a descoperi si incerca foarte multe modele, insa cele mai complete, dar si cele care mi-au placut cel mai mult au fost IDEO Design Kit, Design Sprint (creat de mebri designeri ai Google Ventures) si Frog’s Collective Action Toolkit (destinat in special antreprenoriatului social).

Desi cele 3 modele enumerate mai sus sunt destul de diverse, toate sunt construite pe aceiasi pasi:

Inspiratie

Ideatie

Implementare

Validare

In urmatoarele parti ale acestui articol voi descrie in detaliu fiecare din cei 4 pasi, astfel incat la final vom avea o persepectiva completa a ce inseamna sa dezvolti un produs gandind ca un UX Designer.

