Fondurile de investitii sunt acele entitati incluse in ceea ce se numeste organisme de plasament colectiv prin intermediul carora se colecteaza resurse financiare de la mai multe persoane cu scopul de a le investi in vederea obtinerii unui profit viitor. Rezultatele (profiturile sau, dupa caz, pierderile) urmeaza sa fie impartite in mod proportional cu detinerile (numarul de unitati de fond) pe care fiecare persoana le are in cadrul fondului in cauza.

Practic, fondurile de investitii sunt concretizarea zicalei: „Nu pune toate ouale intr-un singur cos”, un sfat foarte important pentru investitori deoarece se refera la diversificarea investitionala care este necesara pentru diminuarea riscului. Cei care doresc sa devina investitori in aceste organisme de plasament colectiv si sa aiba perspectiva posibilitatii obtinerii unor venituri din aceasta activitate, dar nu sunt dispusi sa devina actionari sau sa detina in mod direct alte valori mobiliare, pot alege sa investeasca in fondurile de investitii. Banii lor vor fi investiti de catre fond intr-un portofoliu diversificat de instrumente si active financiare, toti investitorii fondului participand la aceasta investitie, precum si la rezultatele obtinute.

In functie de caracteristicile lor, fondurile de investitii se impart in doua categorii:

fonduri deschise de investitii, ce poarta denumirea de Organisme de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare (OPCVM / UCITS) si

fonduri inchise de investitii

Fondurile deschise de investitii sunt organisme de plasament colectiv in valori mobiliare ce au ca unic scop efectuarea de investitii colective prin plasarea resurselor banesti stranse de la mai multi investitori in instrumente financiare lichide de tipul actiunilor, obligatiunilor, instrumentelor de piata monetara si/sau altor instrumente financiare sau active.

OPCVM-urile opereaza pe principiul diversificarii riscului si al administrarii prudentiale. Investind intr-un fond, se cumpara (subscriu) titluri de participare (unitati de fond) emise de acesta, ca dovada a detinerii unei cote parti din participatia investitionala. O unitate de fond reprezinta (este subscrisa prin varsarea unei sume de bani) o anumita suma de bani investita in fond. Titlurile de participare la fondurile deschise pot fi rascumparate de catre fonduri in mod continuu, direct sau indirect. Asta inseamna plata de catre fondul deschis de investitii a unei sume de bani pentru rascumpararea unitatii emise de el in contul detinatorului acesteia.

Denumirea de fond „deschis” se refera si la faptul ca fondul emite noi unitati catre investitorii care doresc sa investeasca si ca, in acelasi timp, rascumpara unitatile de fond de la investitorii care doresc sa se retraga din acesta, la sfarsitul fiecarei zile.

Fondurile deschise de investitii fac obiectul unor cerinte de reglementare si de transparenta mai stricte decat fondurile inchise, ca masura preventiva de protectie a investitorilor. Toate fondurile au obligatia de a publica comisioanele percepute si politica investitionala in cadrul unui prospect al fondului.

Prospectele tuturor fondurilor de investitii sunt aprobate de ASF inainte de a fi distribuite catre potentialii investitori care ar putea achizitiona titluri de participare. Acestea trebuie sa includa toate informatiile necesare, astfel incat investitorii sa poata lua deciziile referitoare la investitii in cunostinta de cauza.

Fondurile deschise de investitii nu au personalitate juridica de sine statatoare, fiind constituite in baza unui contract de societate (civila) si administrate de societati de administrare a investitiilor. In legislatia europeana gasim fondurile deschise de investitii numite si UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities).

Fondurile inchise de investitii sunt constituite prin contract de societate (civila), respectiv act constitutiv, si ofera un numar limitat de unitati de fond pe o durata limitata de timp. Unitatile de fond aferente acestui tip de fond de investitii sunt emise doar la infiintarea fondului si pot fi rascumparate la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, in conformitate cu regulile fondului sau cu prevederile actului constitutiv. Aceste fonduri colecteaza fonduri banesti de la investitori atat in mod public, cat si in privat.

Fondurile inchise de investitii sunt administrate de administratori de fonduri de investitii alternative (AFIA), persoane juridice autorizate de ASF sa-si desfasoare activitatea in Romania, ce au ca principale obiecte de activitate administrarea portofoliilor de investitii si administrarea riscurilor. In legislatia europeana gasim fondurile inchise de investitii numite si AIFs sau non-UCITS.

Pentru protectia investitorilor, este bine de stiut ca exista obligatia legala ca atat fondurile deschise de investitii, cat si fondurile inchise sa isi pastreze activele in contul unui depozitar. Pe scurt, diferentele dintre cele doua tipuri de fonduri de investitii se refera la modalitatea prin care investitorul isi poate depune si/sau retrage investitia, la limita investitionala si la posibilitatea de listare a fondului pe o piata bursiera.

Cui i se adreseaza fondurile de investitii

Fondurile de investitii se adreseaza oricarei persoane care are resurse financiare disponibile si care doreste sa obtina venituri suplimentare, care cauta o solutie pentru a investi si a-si creste profitul, dar pot fi accesate si de persoanele interesate sa apeleze la ele doar ca la o varianta de economisire.

Pe piata din Romania exista numeroase fonduri de investitii. In functie de caracteristicile pe care le detin, de strategiile de investitii pe care le adopta, dar mai ales in functie de gradul de risc pe care sunteti dispusi sa-l tolerati, veti avea posibilitatea de a alege varianta cea mai potrivita obiectivelor stabilite.

Pentru protectia investitorilor, este important de stiut ca ASF pune la dispozitia publicului un registru in care se poate verifica daca societatea de administrare a investitiilor si fondul administrat de catre aceasta sunt autorizate. Registrul poate fi accesat pe asfromania.ro, la sectiunea Registrul Public SIIF.

In schimbul sumei de bani investite in fond primiti unitati de fond. In timp, valoarea acestor unitatilor de fond fluctueaza, fiind posibil sa creasca sau sa scada. Dat fiind faptul ca valoarea unei unitatii de fond este fluctuanta si diferita de la un fond la altul, o posibila investitie intr-un fond este accesibila atat celor care dispun de resurse financiare mari, cat si celor care doresc sa aduca un aport mai mic.

Este foarte important de retinut:

investitiile in fonduri nu sunt garantate ca fiind 100% sigure;

ca si in cazul investitiilor in actiuni, performantele trecute nu sunt un indicator cu privire la performantele viitoare, nimeni nu poate promite modul in care va evalua investitia voastra;

investitia va fi administrata de o societate de administrare a investitiilor, ceea ce va implica existenta unor costuri aferente acestei activitati; de altfel, orice investitie suporta costuri si este important sa nu uitam acest lucru.

Articol realizat cu sprijinul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Sursa foto: wk1003mike / Shutterstock