Numarul magazinelor JYSK din Romania a crescut cu 25% din septembrie 2016 pana in septembrie 2017. Alex Bratu, country manager JYSK Romania si Bulgaria a anuntat in premiera, in cadrul evenimentului Retail Arena, ca va deschide in primavara anului viitor un nou magazin in orasul Valenii de Munte.

Se estimeaza ca Romania detine cifra de 32 miliarde euro din vanzarile de retail din Europa de Est. Aceasta crestere a pietei de retail din regiune s-a simtit si la nivelul companiei daneze Jysk. "Pentru noi 32 de miliarde inseamna o suma din care putem sa accesam cat mai multe si cred ca este o veste foarte buna pentru toata lumea", mentioneaza Alex Bratu, country manager JYSK Romania si Bulgaria.

"Vanzarile medii ale magazinului Jysk sunt mult peste vanzarile medii ale multor tari din Europa de Est. Cu alte cuvinte, romanii cheltuie in medie mai mult in magazinele noastre decat in alte tari. Astfel, in premiera, in primavara vom deschide un magazin in orasul Valenii de Munte, care are sub 10.000 de locuitori", adauga Alex Bratu.

Cresterea vanzarilor de retail din Europa de Est a reprezentat o modificare a targetului numarului de magazine Jysk, compania avea in plan sa se extinda pana la 100 de magazine anul trecut, iar acum are in plan sa ajunga pana la un numar de 135 de magazine.

Country managerul JYSK spune ca produsele pe care retailerul danez le comercializeaza sunt ele insele suficient de motivante pentru ca magazinele sa devina un punct de atractie – exista magazine JYSK care nu sunt in parcuri de retail, ci in box-uri de sine statatoare –, dar ca parcurile de retail sunt cea mai buna solutie pentru extinderea retelei.

Partenerii retailArena 2017 sunt Kaufland, eMag, FAN Courier si PayU. Sponsorii evenimentului sunt PeliFilip, IQOS, Pepsico, Vivo!, Schonherr, Crowe Horwath, Ecco, Custom Soft, Syscom Digital, C-Solution si Plaut.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu