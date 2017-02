”Cand organizatii ale mediului de afaceri iti anuleaza intalnirile pentru ca Guvernul a dat cu o seara ordonanta celebra trebuie sa iti pui mari semne de intrebare. Eu nu fac parte din niciun partid politic, fac parte din mediul de afaceri. Daca ai tai te reneaga, trebuie sa iti pui mari semne de intrebare”, a declarat Florin Jianu.

El a explicat ca nu s-a opus adoptarii OUG 13/2017 in sedinta de Guvern de marti pentru are cunostinte juridice limitate, iar documentul prezentat in sedinta nu-i permite sa formuleze pe loc o opinie.

”Atunci cand sunt in strada sute de mii de oameni, semnul de intrebare trebuie sa fie urias si sa iti dai seama ca gresesti”, a mai spus Jianu despre ordonanta.

Florin Jianu a anuntat joi dimineata pe Facebook ca demisioneaza din Guvern. "Ma opresc aici din activitatea guvernamentala pentru ca asa imi dicteaza constiinta, iar asta nu este negociabil pentru nimic in lume!!!", scrie ministrul, adaugand: "Romania nu merita ce i se intampla acum, romanii nu merita ce li se intampla acum!".

"Am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic sa fac in continuare si nu in principal pentru probitatea mea profesionala, pentru ca aici am constiinta curata, ci pentru copilul meu, pentru cum o sa ma uit in ochii lui si ce anume o sa ii spun peste ani. O sa ii spun ca tata a fost un las si a girat actiuni pe care nu le impartaseste sau a ales sa iasa cu fruntea sus dintr-o poveste care nu este a lui?!", scria ministrul.

El preciza ca decizia sa a fost luata inca din seara sedintei de guvern in care a fost aprobata OUG de modificare a codurilor penale, dar ca a amanat anuntul sperand ca cei care au gresit isi vor repara eroarea.