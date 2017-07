Liviu Dragnea a anuntat, luni, ca salariul minim pe economie nu va creste la 2.000 de lei, de la 1 ianuarie 2018, asa cum prevede programul de guvernare al Cabinetului Tudose, potrivit Digi24.ro . Crestrea salariului minim pe economie, in 2018, va fi de doar 1.550 de lei.

Liviu Dragnea a fost intrebat, luni, dupa prima sedinta de evaluare a activitatii Cabinetului Tudose, cat va fi salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2018.

"1.550 de lei. Cu salariul minim, si vreau sa repet aceasta valoare, nu va fi impus de guvern salariul minim de 2.000 de lei. Nu exista asa ceva. Probabil dintr-o greseala s-a tot rostogolit asta in spatiul public. Noi avem in program 1.450 in 2017, 1.550 anul viitor si 1.650, 1.750. La anul, poate printr-o noua prezentare a sistemului de impozitare, salariul brut sa fie egal cu cheltuiala totala a angajatorului, ceea ce inseamna doua notiuni diferite. Dar, salariul minim, asa cum il stie toata lumea, va creste cu 100 de lei”, a sustinut Liviu Dragnea, potrivit Digi24.ro.

Si premierul Mihai Tudose a fost intrebat de salariul minim pe economie, ceea ce l-a enervat pe sefului Guvernului.

"Sunteti incredibili! La ce va referiti? La acea cifra de 2.000 care sperie, nu? La aia va referiti? Ca toata lumea va explica si puneti aceleasi intrebari incontinuu. Absolut incontinuu”, a spus Mihai Tudose, fara a da un raspuns concret.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova