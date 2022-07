ROCA Investments mizează pe agricultură. Împreună cu RDF, lansează un holding dedicat firmelor românești din domeniu

Compania românească ROCA Investments, prin parteneriatul cu RDF SA, anunță lansarea holdingului de agricultură ROCA Agri RDF. Cu un portofoliu în continuă expansiune și cu activități în distribuția de input-uri, trading de cereale, producție agricolă, procesare de cereale, holdingul devine un jucător național într-un sector al economiei cu un potențial major în contextual actual.

Odată cu lansarea holdingului, RDF devine ROCA Agri RDF și dintr-o companie locală, cu prezență în special în vestul țării, un jucător cu prezență națională în agricultură.

Investițiile noului holding vor fi în companii românești din agricultură și vor contribui la consolidarea activității, dezvoltarea de noi linii de business și implementarea conceptului de one stop shop pentru fermieri la nivel întregului sector agricol.

„România are o mare nevoie de capital privat, de management specializat si de consolidare. Roca Agri RDF reprezintă rezultatul procesului prin care am reușit să reunim aceste trei ingrediente - capitalul Roca, parteneriatul cu Florin Deznan și managementul comun, într-un sector considerat de noi strategic pentru România”, a declarat Rudolf Vizental, CEO ROCA Investments.

Holdingul cuprinde în prezent 3 companii: RDF SA, RDF Agricultura SRL și Adidana SRL. Cele 3 companii au înregistrat în prima jumătate a anului o cifră de afaceri de peste 300 milioane lei.

De asemenea, cu un EBITDA de 14,4 milioane lei, compania și-a depășit estimările pentru S1 2022. Pentru tot anul 2022 compania estimează venituri de până la 700 milioane lei.

„Fiecare companie din holdingul nostru are o experiență de peste 25 de ani, perioadă în care am crescut organic, și am decis să facem împreună acest pas către un nou model de business în agricultură.”, a declarat Florin Deznan, CEO ROCA Agri RDF.

De asemenea, acesta a povestit pentru wall-street.ro felul în care a plecat la drum, "cu mâinile în buzunare", în anul 1995, pe vremea aceea neexistând finanțări. Ulterior, a explicat acesta, toate câștigurile au fost reinvestite.

Cea ce îți trebuie pentru a te lansa în domeniul agricol este dragoste pentru pământ, cunoștințe temeinice și părerea mea este că reușești cu un capital nu foarte mare. Florin Deznan, CEO RDF

În urma lansării parteneriatului ROCA - RDF, fondul de investiții condus de Rudolf Vizental deține 57% din acțiuni, în vreme ce Florin Deznan rămâne cu 43%.

