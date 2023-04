Daea spune că cerealele din Ucraina trebuie să meargă pe culoarul de transport, nu să rămână în România

Cerealele care vin din Ucraina trebuie se ducă pe culoarul de transport creat şi să nu rămână în ţările limitrofe conflictului, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, după întâlnirea cu reprezentanţii fermierilor care au protestat în Capitală.

El a precizat că banii de la Comisia Europeană prevăzuţi în măsurile de sprijin de urgenţă pentru sectorul cerealelor şi cel al seminţelor oleaginoase ar trebui să ajungă la fermieri în 29 de zile de la momentul aprobării Hotărârii de Guvern, care se află la avizare la ministerele de linie.



"Vreau să-i salut pe toţi fermierii români şi să le spun că ministrul Agriculturii şi Guvernul României sunt alături de problemele pe care le au. De fiecare dată am dat sprijinul necesar şi trebuie să-l dăm şi îl vom da în continuare. Este un moment greu, un moment în care conflictul armat şi zăngănitul armelor de lângă ţara noastră iată că au creat probleme deosebite fermierilor prin acest aflux de cereale care vin în România şi care i-au pus într-o situaţie extrem de grea pe cei care lucrează terenul şi n-au putut să valorifice întreaga producţie sau au putut să o valorifice la preţuri mici din cauza situaţiei din Ucraina. Ucrainenii, fiind în aceste constrângeri momentane, au ieşit cu aceste cereale în ţările învecinate, deşi cerealele respective trebuiau să ajungă doar acolo unde destinaţia le era foarte clară (...) Am avut o discuţie cu fermierii (...) Dumnealor mi-au spus problemele pe care eu le ştiam. Eu le-am transmis foarte clar ce facem în momentul acesta şi am anunţat, şi ei ştiau, dar astăzi le-am explicat pe larg că acele sume care au venit în prima tranşă de la Comisia Europeană se pun în mişcare imediat", a explicat ministrul.



Acesta a reiterat că joi, după publicarea în Jurnalul oficial al UE al Regulamentului care dă posibilitatea acordării banilor, pe site-ul ministerului a fost publicat proiectul de act normativ care stabileşte modul de acordare a celor 10,05 milioane euro de la Comisia Europeană, sumă ce va fi dublată prin bugetul Ministerului Agriculturii.



"Se vor da numai la fermierii care au cereale pe stoc la data de 1 februarie. Nu se dă niciun cent pentru comercianţii de cereale. Ei şi-au asumat acest risc, legat de activitatea de comerţ şi de aceea tot sprijinul se duce spre fermieri. Iată că este o măsură concretă, e adevărat, cu sume mici. Aşteptăm suma suplimentară, ştiindu-se că au fost intervenţii la nivelul Consiliului European, intervenţie făcută de domnul preşedinte Iohannis. Ştiţi foarte bine că în comunicarea publică domnia sa a făcut afirmaţia cum că este o sumă mult prea mică faţă de nevoile fermierilor români, cunoscându-se ce eforturi a făcut ţara în direcţia aceasta de a crea culoar pentru cerealele care vin din Ucraina", a precizat Petre Daea, citat de Agerpres.



Ministrul a vorbit şi despre scrisoarea transmisă la Comisia Europeană, semnată de premierii din România, Ungaria, Slovacia şi Polonia şi de preşedintele Bulgariei, prin care se transmitea că sumele existente în Politica Agricolă Comună nu sunt suficiente şi nu au această destinaţie de intervenţie ca urmare a conflictului din Ucraina, motiv pentru care Comisia era "rugată" să găsească sume suplimentare care să fie destinate sprijinului respectiv.



De asemenea, se cerea să se realizeze culoarul de transport al cerealelor spre destinaţia cunoscută prin Programul Alimentar Mondial (PAM), în aşa fel încât acestea să nu rămână în ţările învecinate, ci să se ducă acolo unde este nevoie.



"În al 2-lea rând, să se introducă măsuri care înseamnă restricţii la vamă prin taxe vamale şi Comisia trebuie să analizeze această situaţie şi este de luat în seamă. În al 3-lea rând, să se creeze un mecanism de monitorizare foarte clar prin care să se ştie în fiecare moment ce cantitate de cereale există în drum spre ţările care sunt în vecinătatea conflictului armat şi, evident, să se intervină cu mecanisme automate de sprijin, în condiţiile în care se ştie că există un efect negativ asupra pieţei din România. Dacă ştim că avem un efect negativ, şi ştim, atunci să vină automat sume de sprijin pentru ţările care sunt afectate. Eu, ministrul Agriculturii, susţin că aceste cereale trebuie să se ducă pe culoarul acesta de transport şi să nu rămână în ţările limitrofe conflictului, întrucât iată unde ne-a adus şi acum noi învârtim situaţia aceasta extrem de grea în jurul unei decizii pe care a luat-o Comisia, în sensul că, eliberând graniţa şi ridicându-se taxele vamale, practic Ucraina a intrat pe piaţa unică a Uniunii Europene", a menţionat Daea.



Fermierii au organizat vineri proteste în mai multe judeţe din ţară şi în Capitală, nemulţumiţi de soluţia găsită de Comisia Europeană la problemele şi dezechilibrele grave cu care se confruntă sectorul agroalimentar românesc, pe fondul distorsiunilor de piaţă cauzate de conflictul armat din Ucraina.



În Bucureşti, protestul a început la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene, ulterior fermierii deplasându-se la sediul Ministerului Agriculturii, unde au cerut să discute cu ministrul Petre Daea.

Sursa foto: MADR

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: