După negocierile cu MADR în urma cărora ministerul de resort a agreat unele dintre revendicările fermierilor, a devenit neclar dacă și câți agricultori mai continuă protestele. După cum arată însă un fermier, care este și transportator în același timp, protestele continuă în toată țara.

"Noi suntem în stradă încă, nu am plecat. Am cam încheiat protestul vis-a-vis de Ministerul Agriculturii, dar în punctele pe care noi le-am revendicat ca proteste spontane, au fost și anumite elemente care au legătură cu Ministerul de Finanțe, cu Ministerul Justiției, cu Ministerul Transporturilor", a declarat pentru wall-street.ro, Gerogian Calotă, care are o fermă de 500 de hectare și este și asociat într-o firmă de transport.

Astfel, arată acesta, până în prezent, după toate discuțiile cu aceste ministere, situația a fost rezolvată doar cu Ministerul Agriculturii și Ministerul Transporturilor, acum așteptându-se răspunsuri de la Ministerul Finanțelor și ASF.

Prin urmare, concret, explică fermierul, ASF-ului i se cere reducerea RCA-ului, dat fiind faptul că un RCA a ajuns să coste mai mult decât o mașină, ceea ce nu este normal.

Mai mult decât atât, adaugă Georgian Calotă, sunt țări europene în care RCA-ul este de trei, patru ori mai ieftin decât în România, iar în situația actuală oamenii nu mai pot continua, fiind la capătul puterilor.

La B0 (categoria, n.r.), cea mai mare sumă este undeva la 25.000 de lei pe an, adică fantastic de mult. Mai mult decât atât, acum 3-4 ani la B0 era undeva la 5-6000 de lei, iar după trei, patru ani a crescut la douăzeci și ceva de mii de lei, de patru-cinci ori. Este sub posibilitatea de a mai suporta, nu se mai poate. Georgian Calotă, fermier

Fermierul adaugă că au avut loc discuții cu cei de la la ASF, dar aceștia nu au venit cu nicio propunere pentru moment, din moment ce conducerea instituției s-a schimbat de două săptămâni.

Reprezentanții ASF au venit în schimb cu o propunere tehnică, în care nu se regăsește nimic concret. Astfel, explică Georgian Calotă, pe punctele pe care protestatarii le-au revendicat, aceștia au venit cu răspunsuri de tipul: "în cel mai scurt timp", "în următoarea perioadă", "vom găsi soluții" etc.

Prin urmare, remarcă fermierul, sunt promisiuni în care oamenii nu mai au încredere, din moment ce de 30 de ani primesc promisiuni și nu se rezolvă nimic.

Eu sunt în Afumați, la intrare în București. Nu vrem să creăm instabilitate națională, nu vrem să intrăm cu forța undeva, țara trebuie să funcționeze în continuare, să își parcurgă cursul european. Am văzut tot felul de știri, prin care se spunea că cerem demisia nu știu cui, nu domnule, nu cerem demisia nimănui. Doar vrem să ni se rezolve lucruri punctuale care se pot rezolva, nu cerem ceva imposibil. Georgian Calotă, fermier

Nu în ultimul rând, fermierul mai remarcă faptul că dacă în Polonia funcționează regula conform căreia cea mai scumpă asigurare reprezintă echivalentul a 4000 de lei românești, în vreme ce în România cea mai scumpă e de șase ori mai mare, trebuie să funcționeze și în țara noastră același principiu.

