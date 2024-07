FOTO | În vizită la Nasul Roșu, ferma artizanală unde se produc roșii ecologice pe care le poți cumpără de pe Sezamo

Dan Constantinescu, coproprietar al fermei, alături de soția sa, afirmă, de atlfel, că zona în care se află ferma este renumită pentru legume, situație care se datorează atât solului cât și condițiilor climatice care favorizează producția de legume.

Cât despre sintagma fermă artizanală, acesta spune că denumirea presupune faptul că activitatea fermei se bazează mai mult pe natură decât pe partea tehnologică.

Dan Constantinescu a povestit pentru wall-street.ro istoricul fermei, care începe în anul 2007, când a fost făcut primul solar. Apoi, în anul 2013, afacerea a început să vândă online, iar doi ani mai târziu, în 2015, a fost deschis primul magazin, în Floreasca.

Antreprenorul își amintește o situație amuzantă din perioada deschiderii fermei, când, spune el, deoarece părinții nu îi mai primeau pe el și pe soția sa cu legume la ei în casă, și-au dat că trebuie să facă ceva cu ele.

Astfel, primul pas a fost înființarea firmei, apoi crearea unui website, prin intermediul căruia s-a și derulat de altfel vânzarea în primul an și jumătate.

Ulterior, însă, povestește Dan Constantinescu, afacerea a început să vândă mai multe produse decât legumele și fructele care puteau fi aduse de la fermă, legume în mod particular, astfel că traiectoria Nasului Roșu a luat-o în sus: în 2018 mutarea în locația actuală a magazinului din strada Cornescu 12 din București, iar în 2022 începerea colaborării cu Sezamo.

Numele de Nasul Roșu ține de o experiență foarte plăcută pe care am avut-o împreună cu soția mea într-una dintre vizitele noastre în Franța. Am fost într-un loc absolut memorabil, restaurantul Nez Rouge din orășelul Le Mans, care era deservit de doi oameni, soți și soție. Nu era o chestie simandicoasă, dar oamenii știau să-ți creeze o stare de bine la care voiai să te întorci. Și până la urmă ne-am spus, ok, noi ce ne dorim de la ferma asta, ne dorim să creăm o experiență pentru omul care cumpără produsul nostru la care el să-și dorească să revină.

Dan Constantinescu, coproprietar al fermei Nasul Roșu