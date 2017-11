Magistrala 6 realizeaza extinderea retelei actuale de metrou din statia 1 Mai pana la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, pe o lungime de 14,2 km, cu o capacitate de transport de 50.000 de calatori pe ora. Aceasta noua magistrala asigura legatura directa intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni.

Proiectul pentru Magistrala 6 a parcurs, pana la acest moment, etape in care au fost aprobate de catre autoritatile statului o serie de acte normative: indicatorii tehnico-economici, Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti – Ilfov, iar in data de 20.07.2017 a intrat in vigoare Hotararea de Guvern nr. 496/2017 privind declansarea procedurilor de expropriere aferente proiectului.

Finantarea se va realiza din acordul de imprumut incheiat intre Guvernul Romaniei si Agentia Japoneza pentru Cooperare Internationala (JICA), din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 si de la bugetul de stat.

Unde vor fi amplasate cele 12 statii ale Magistralei 6 - Aeroportul Otopeni:

Statia Pajura - in lungul caii ferate, in ampriza strazii Baiculesti.

Statia Expozitiei - in cadrul ariei delimitate de Bulevardul Expozitiei, Bulevardul Poligrafiei si strada Parcului, in proximitatea complexului expozitional Romexpo.

Statia Piata Montreal - de-a lungul Bulevardului Marasti, intre cele doua pasaje subterane auto dinspre Drumul National Bucuresti-Ploiesti catre Bulevardul Marasti, respectiv Soseaua Kiseleff, in proximitatea Parcului Herastrau si a cladirii Presei Libere.

Statia Gara Baneasa - adiacent Drumului National Bucuresti – Ploiesti, pe espalanada din fata Garii CFR Baneasa.

Statia Aeroportul Baneasa - adiacent Drumului National Bucuresti – Ploiesti, in proximitatea aeroportului Baneasa.

Statia Tokyo - de-a lungul Drumului National Bucuresti – Ploiesti, in proximitatea Complexului Comercial Baneasa.

Statia Washington - adiacent Drumului National Bucuresti – Ploiesti, in zona intersectiei acestuia cu strazile Jandarmeriei si Bulevardul Liviu Librescu, in zona Institutului de Meteorologie, in zona de Est a podului rutier.

Statia Paris - de-a lungul Drumului National Bucuresti – Ploiesti, in nordul strazii Aleea Padina, in proximitatea Liceului Francez Anna de Noailles si a Tiriac Auto Service.

Statia Bruxelles - de-a lungul Drumului National Bucuresti-Ploiesti, la Nord de linia de centura a Capitalei, in dreptul piciorului pasajului rutier de subtraversare a caii ferate de centura inspre orasul Otopeni.

Statia Otopeni - in orasul Otopeni, de-a lungul strazii Calea Bucurestilor la intersectie cu strada 23 August.

Statia Ion I. C. Bratianu - in lungul strazii Calea Bucurestilor, intre strazile Zborului si Nicolae Grigorescu.

Statia Aeroportul Otopeni - sub parcarea aferenta Aeroportului International Henri Coanda-Otopeni.

Aceasta magistrala va permite legarea directa intre Gara de Nord si Aeroport Otopeni, fara transbordarea calatorilor prin schimbarea peroanelor si a trenurilor. De asemenea, va putea fi asigurat accesul direct al calatorilor in intreaga retea de metrou prin statia existenta Basarab 1-2.

