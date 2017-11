Portugalia nu are o traditie auto bogata, iar in prezent micul stat de la malul Oceanului Atlantic are doar o fabrica de asamblare Volkswagen si un centru digital Mercedes care a fost inaugurat chiar in acest an.

Reprezentantii tarii isi propun insa sa devina un punct de reper pentru testarea masinilor autonome si a dronelor, intrucat acest lucru ar genera numeroase avantaje de natura economica.

