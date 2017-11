Vanzarile retail de carburant ale MOL Romania au inregistrat o crestere in cel de-al treilea trimestru al anului, in cazul motorinei depasind 10%.

"In Romania, vanzarile retail de carburant au continuat cresterea. Astfel, vanzarile de motorina (retail) ale MOL in Romania au crescut cu 10,6% in al treilea trimestru, in timp ce vanzarile de benzina au fost stabile fata de perioada similara a anului trecut", spun reprezentantii MOL. Rezultatele financiare MOL in T3 Cu un rezultat operational clean CCS EBITDA de 150 miliarde HUF (576 milioane dolari) in al treilea trimestru, valoarea acestui indicator financiar a ajuns, dupa...