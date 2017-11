Lipsesc brandurile BMW, MINI, Dacia, Renault, Nissan, Volkswagen, Audi, Citroen si Peugeot. Biletul de intrare este 30 de lei.

Galeria Tiriac Collection expune in cadrul Salonului Auto Bucuresti si Accesorii 2017, in premiera pentru public, un exemplar DeLorean DMC-12 din anul 1981, exponat intrat recent in colectia Ion Tiriac. Alaturi de DeLorean, vizitatorii vor putea admira si modelele Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss Edition din 2009, Ford Mustang Shelby GT 500 din 1969, Messerschmitt KR 200 din 1962 si Rolls-Royce Phantom III Sports Saloon din 1937.

Hyundai Auto Romania prezinta, in premiera nationala, crossover-ul Hyundai Kona, cel de-al patrulea membru al familiei Sport Utility Vehicle.

Kona este disponibil in doua versiuni de motoare turbo pe benzina, de cilindree redusa, caracterizate printr-un cuplu mare la turatii mici si un consum redus de combustibil: T-GDi 1,0 litri si 120 CP, cu o cutie de viteze manuala in sase trepte si T-GDi 1,6 litri si 177 CP, cu transmisie automata in sapte trepte si dublu ambreiaj (7DCT) dezvoltata de Hyundai, plus tractiune integrala.

Auto Italia a adus la salonul auto editia aniversara Fiat 500 60th Anniversary si modelele Jeep Compass, Abarth 124 Spider, Maserati Quattroporte, Ghibli si Levante.

Cele mai eco masini expuse la salon sunt un Smart fortwo electric si modelele hibride Hyundai Ioniq si Toyota C-HR.

Impresii de la Salonul Auto Bucuresti si Accesorii 2017

Anul acesta, Salonul Auto Bucuresti este dominat de masini configurate neatragator. Majoritatea sunt negre, gri, si alte nuante inchise, iar felul in care au fost expuse iti lasa impresia mai mult de parcare acoperita decat de salon auto. Lipsesc standurile senzationale pe care le vedem de ani de zile in strainatate, doar standul Volvo arata cat de cat bine.

Expozantii se plang ca este frig, iar fotografii ca este lumina slaba. La etaj, din loc in loc sunt petice de mocheta rosie asezata in graba pe care este usor sa o iei in picioare. Cred ca o mocheta decupata frumos si intinsa cum trebuie ar fi meritat acest eveniment consacrat.

In Bulgaria, o piata de 4 ori mai mica decat Romania, acest eveniment este o replica a ceea ce se numeste salon auto in Elvetia, Franta sau Germania. Cum arata un salon auto la bulgari vedeti aici.