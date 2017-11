Porsche va investi semnificativ peste trei miliarde de euro in vehicule plug-in hibrid si pur electrice in urmatorii cinci ani si va crea peste 1.200 de noi locuri de munca in Zuffenhausen.

”Sunt investitii in viitorul companiei noastre. Cu toate acestea, ne pastram obiectivul strategic de a obtine o marja de profit operational de minimum 15% si in viitor. Pentru a realiza acest lucru, vom optimiza si mai mult structura noastra de costuri”, a spus Lutz Meschke, Vicepresedinte al Consiliului Executiv si Membru in Consiliul Executiv, Responsabil de Financiar si IT.

Pentru anul financiar 2017, Blume si Meschke se asteapta sa vada, la finalul anului, un profit operational putin peste nivelul ridicat din anul precedent. La acelasi lucru se asteapta si in ceea ce priveste livrarile si cifra de afaceri.

Rezultate Porsche la 9 luni

In primele noua luni ale anului 2017, Porsche AG si-a crescut profitul operational, cifra de afaceri, livrarile si numarul de angajati. Profitul operational a avansat cu 5%, la 3,0 miliarde de euro, in timp ce cifra de afaceri a crescut cu 4%, pana la 17,1 miliarde de euro. Marja de profit se ridica la 17,6%. In primele trei trimestre ale anului 2017, numarul de livrari a crescut cu 4%, la 185.898 de vehicule. Echipa Porsche s-a marit, de asemenea, cu 8%, pana la 29.284 de angajati.

”Ne folosim, in mod constant, profitabilitatea ridicata pentru a finanta dezvoltarea electromobilitatii si a noilor tehnologii”, a explicat Oliver Blume, Presedintele Consiliului Executiv al Porsche AG.

”Noile variante motorsport ale modelului 911, precum si noile modele Panamera si Cayenne se bucura de o popularitate imensa. De asemenea, vedem o receptivitate sporita pentru tehnologia plug-in hibrid. De aceea, atat pentru noul Panamera, cat si pentru Panamera Sport Turismo, am lansat varful de gama cu sistem de propulsie hibrid. In 2019, vom merge mai departe, prin lansarea primei masini sport Porsche 100% electrice, Mission E”, a adaugat Blume.