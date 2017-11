„Anuntam extinderea acoperirii regionale in 24 de judete noi cu solutii de mobilitate si leasing operational. Am inceput inca din iunie cu Moldova si am continuat cu Transilvania si Banat, datorita potentialului de dezvoltare al acestor zone – fiecare regiune fiind un pol important pentru industrii cheie in economie. In Timis, de exemplu, industria de automotive este printre cele mai importante; in Iasi se dezvolta businessuri in IT, alaturi de afacerile cu traditie in textile, iar Cluj este cel mai mare hub tech din provincie. Atat companiile mari, care reprezinta, in continuare, categoria majoritara a clientilor nostri, cat si IMM-urile din aceste regiuni, care au inceput sa inteleaga beneficiile leasingului operational, ne ofera oportunitati de dezvoltare in perioada urmatoare”, a declarat Catalin Olteanu, director comercial ALD Automotive.