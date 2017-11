ALD Automotive intra in provincie cu trei reprezentanti regionali in Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara, pentru a deservi clientii corporate si companiile mici si mijlocii, cu sedii in 24 de judete din tara.

„Anuntam extinderea acoperirii regionale in 24 de judete noi cu solutii de mobilitate si leasing operational. Am inceput inca din iunie cu Moldova si am continuat cu Transilvania si Banat, datorita potentialului de dezvoltare al acestor zone – fiecare regiune fiind un pol important pentru industrii cheie in economie. In Timis, de exemplu, industria de automotive este printre cele mai importante; in Iasi se dezvolta businessuri in IT, alaturi de afacerile cu traditie in textile,...