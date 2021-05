Cum a fost anul 2020 pentru grupul GEFCO

Grupul GEFCO a generat venituri de 3,8 miliarde euro în anul fiscal 2020, cu o scădere de 19,7% față de aceeași perioadă din 2019.

Rezultatele pe divizie:

• Logistica vehiculelor finite (FVL) a avut o evoluție în conformitate cu industria automobilelor (scăderea cu 22% a producției auto europene, potrivit IHS Markit). Veniturile s-au ridicat la 1.545,7 milioane euro (-21,9% raportate, în scădere cu 454 milioane euro față de 2019, în principal în trimestrul II 2020. Trimestrul IV din 2020 a fost egal față de trimestrul IV din 2019. Divizia FVL și-a demonstrat expertiza de lider sectorial prin gestionarea cu succes a închiderii temporare a fabricilor de autoturisme pentru clienți și a fluxurilor logistice subiacente sub constrângeri fără precedent.

• Logistica Overland & Contract (OVL și CL) această divizie a fost mai puțin afectată decât FVL datorită portofoliului diversificat de clienți. Veniturile au scăzut cu 19,7% la 1.828,5 milioane euro. OVL & CL au oferit mai multe soluții rutiere Time Critical și au ajutat clienții să asigure disponibilitatea stocurilor în contextul reluării producției.

• Air & Sea (A&S) divizia a avut o cerere puternică pentru soluții Time Critical pe cale aeriană pentru a distribui consumabile medicale esențiale și echipamente de protecție personală din Asia în Europa și America de Nord. Veniturile au crescut la 339,8 milioane euro, o majorare de 1,6% față de aceeași perioadă din 2019.

• Serviciile industriale (IS) divizia a raportat venituri de 90,8 milioane euro, în scădere cu 38,3%. Operațiunile de asamblare ușoară au fost transferate către Groupe PSA la 31 decembrie 2019, ceea ce explică această scădere.

Cota de piață pentru vehiculele electrice este de așteptat să ajungă la 26% după 2026, iar lanțurile de aprovizionare vor trebui să se adapteze pentru a gestiona concomitent atât motoarele de ardere, cât și cele electrice. GEFCO își echipează toți compușii cu stații de încărcare pentru a gestiona cererea crescută de logistică EV finită.

Skoda a semnat un parteneriat cu GEFCO pentru depozitarea și distribuția vehiculelor către rețeaua sa de dealeri slovaci. Grupul și-a reînnoit acordul de distribuire a vehiculelor Toyota și Lexus în Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și Rusia. În Franța, Ford a semnat un parteneriat cu GEFCO pentru a distribui anual 40.000 de vehicule noi. GEFCO și-a extins activitățile pentru Renault Nissan Dacia în Spania și a semnat un parteneriat cu producătorul de camioane MAN pentru a exporta pe mare vehiculele finite din Europa către restul lumii.

Sursa foto: GEFCO

