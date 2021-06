Trei din zece români vor să cumpere o maşină electrică prin "Rabla Plus"

Interesul românilor pentru programul Rabla a crescut constant în ultimii ani, susținut de valoarea tot mai mare a subvenției de la stat, dar și de flexibilizarea condițiilor de participare.

Cele mai mari avantaje sunt la achiziția mașinilor nepoluante – electrice și hibrid plug-in – iar asta i-a atras în mod deosebit pe români, care au ajuns să înmatriculeze 2.496 de mașini electrie și hibride în primele 3 luni ale anului acesta, la nivel național.

Din acest total, 414 de autovehicule au fost 100% electrice, iar 360 au fost cu propulsie hibrid plug-in. Restul au intrat în categoria hibrid fără încărcare la priză.

Rabla Clasic râmâne programul preferat al utilizatorilor Autovit.ro și în 2021. Trei sferturi dintre participanți au răspuns că și-ar cumpăra o mașină nouă cu motor pe combustie și cu o subvenție de 7500 de lei, de la stat.

36% dintre participanții la acest sondaj au susținut că preferă mașinile cu motorizări pe benzină. Dieselul este următorul, în top, 30% dintre respondenți selectând acest tip de carburant pentru o mașină achiziționată prin programul Rabla.

Citeste si: Aproximativ 33.000 de persoane fizice s-au înscris în programele Rabla

Mașinile prietenoase cu mediul devin și ele tot mai interesante pentru români. 29% dintre participanții la sondajul Autovit.ro au susținut că preferă să-și cumpere mașini electrice sau hibrid prin programul Rabla. Procentul este foarte aproape de al celor care preferă mașinile diesel, o categorie în scădere pe piața auto, cel puțin prin prisma accesării programului de reînnoire a parcului auto din România.

Având în vedere interesul foarte mare pentru mașinile electrice si hibrid Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că va suplimenta cu 20 milioane de lei bugetul alocat persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Plus.

In cadrul Programului Rabla Plus se acordă două tipuri de ecotichete, respectiv 45.000 de lei pentru mașinile full electrice și 20.000 de lei pentru mașinile hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismului nou. Cei care vor dori să renunțe la o mașină veche, poluantă, și să achiziționeze un autovehicul electric vor beneficia atât de prima de casare acordată prin Programul Rabla Clasic, în valoare de 7.500 de lei, cât și de ecotichetul alocat în cadrul Programului Rabla Plus.

Dar cei mai mulți respondenți (29%) nu știu ce marcă de mașină își doresc să cumpere prin programul Rabla. Totuși, 14% ar alege Volkswagen, 7% o mașină Ford, iar 4% s-ar orienta către mărcile Renault, Skoda, Toyota, Kia.

Citeste si: Envision Group va băga 2 miliarde într-o fabrică de baterii pentru...

Iar, 2 din 3 cumpărători ar solicita un test-drive cu mașina pe care și-o doresc.

Sondajul realizat de Autovit.ro estimează și posibilitățile de reînnoire a parcului auto prin programul Rabla. Un sfert dintre respondenți au precizat că dețin o mașină, mai veche de 8 ani pentru casare și că îndeplinesc condițiile de înscriere în program.

„Pe de altă parte, 76% dintre respondenți au precizat că au o mașină veche și că sunt interesați de un buy-back. Ceea ce înseamnă că, indiferent dacă au autovehicule care îndeplinesc sau nu condițiile de casare din programul Rabla 2021, aceștia sunt interesați să își schimbe mașina cu una nouă. În concluzie, pandemia nu a afectat într-un mod major nevoia de a cumpăra autovehicule noi sau nevoia de a conduce unul de generație nouă, mai econom și mai sigur. Totuși, 2021 vine și cu o o presiune mai mare pe bugetul românilor rezervat achiziției unei mașini noi.” – a declarat Andrei Dumuța, Business Manager Autovit.ro

65% dintre respondenții acestui sondaj au precizat că sunt interesați de o soluție de finantare a vehiculului nou chiar dacă accesează subvenția din Programul Rabla.

Citeste si: Top 3 destinații de vacanță preferate de români pentru vara aceasta

În plus, sunt mai atenți la investiția făcută și vor să o protejeze. 94% dintre participanții la sondajul Autovit.ro sunt interesați de servicii de asigurări auto (RCA și CASCO), asistență rutieră, livrare la domiciliu, garanție extinsă, anvelope suplimentare, revizii incluse sau mașină la schimb.

„Cert este că pentru piața auto din România, programul Rabla are un efect economic revitalizant, cu atât mai important în 2021, după perioada de restricții și impredictibilitate generată de pandemia de coronavirus. În acest moment, este important ca acest program să se desfășoare în continuare și să fie accesat într-un mod cât mai facil de români.” - Andrei Dumuța, Business Manager Autovit.ro

Autovit.ro este cea mai mare platformă online din România destinată vânzării și cumpărării de mașini noi și second-hand, dar și de piese auto, cu peste 4 milioane de vizitatori lunari și peste 1.000 de dealeri auto care folosesc serviciile companiei.

Sursa foto: Yauhen_D / Shutterstock

Despre autor Cristian este absolvent al Universității Româno-Americane și al unui MBA la Academia de Studii Economice (A.S.E.). Startul în jurnalism a fost în 2003 la agenția de presă Mediafax , parte a trustului MediaPro, pe poziția de redactor, iar mai târziu la agenția de presă NewsIn , parte din trustul de media Realitatea - Cațavencu, ca reporter și redactor șef al departamentului Companii. Pentru o perioadă scurtă de timp a scris pentru ziarul de... Mai multe articole scrise de Cristian Gubandru »

Te-ar putea interesa și: