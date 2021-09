Românii vor apartamente și birouri cu stații de încărcare pentru vehicule electrice

Stațiile de încărcare pentru vehicule electrice devin un criteriu important pentru clădirile de birouri și ansamblurile rezidențiale în condițiile în care piața de mașini plug-in din România are o creștere consistentă de la un an la altul. Țiriac Imobiliare spune că pentru clădirile anterior date în folosință are în vedere investiții în stații de încărcare mașini electrice în funcție de solicitările primite. Spre exemplu, la Stejarii Clubul Rezidential au fost deja instalate trei stații.