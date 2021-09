Pasajul Mogoșoaia se deschide traficului rutier pe 30 septembrie 2021, deși termenul stabilit inițial era pentru luna aprilie 2022.

"Pasajul Mogoșoaia se deschide traficului rutier. E unul dintre proiectele pe care le-am asumat și pentru care m-am luptat să ajungă la final în 2021. Mă bucur că antreprenorul austriac și-a ținut promisiunea de a finaliza proiectul anticipat și îl felicit pe această cale", a scris pe Facebook Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor.

Pentru acest pasaj de 108 metri (plus rampele și bretele aferente) a fost prevăzută la licitația din 2017 o durată de execuție de 24 de luni.

"Constructorul trebuia să termine lucrarea abia în aprilie 2022. Nu am acceptat această situație și, după discuții cu Compania de Drumuri și cu constructor, am reușit să obțin o asumare fermă pentru finalizarea în avans, cel târziu pe 1 octombrie. Zecile de mii de cetățeni blocați zilnic în trafic pe centura București în acest dop rutier nu meritau încă 6 luni de ambuteiaje. Am mai insistat și pe amplasarea de panouri antifonice pe întregul pasaj și rampele lui, astfel încât locuitorii din zonă să beneficieze de un confort sporit și proiectul să se integreze armonios în țesutul urban al capitalei", a adaugat ministrul.

Citeste si: Drulă anunță 3 proiecte de infrastructură, ”mai puțin cunoscute”,...

Cătălin Drulă a mai spus ca, "bucuria ar fi putut fi completă dacă, așa cum am planificat cu CNAIR în această vară, lucrările de reasfaltare a centurii între pasajul Mogoșoaia și Otopeni împreună cu turbogirația de la Otopeni ar fi fost finalizate în același timp cu pasajul. Însă, din păcate, s-a ridicat în ultimele săptămâni pedala de pe accelerația acestor investiții. Solicit celor responsabili să urgenteze finalizarea celor 2 șantiere. În caz contrar, doar vom muta dopul cu câțiva metri".

Sursa foto: Facebook / Catalin Drula

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: