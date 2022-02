Andrei Panait și Cristian Damian sunt doi antreprenori români care au avut poziții de top management în companii mari precum Grupul Porsche, Grupul Țiriac, Alexandros Motors, divizia auto a Alexandrion Grup România, Yazaki Europe Corporation, Panasonic Automotive Systems. După ce au acumulat experiență, au decis să devină parteneri în mai multe business-uri cu mașini. Unul dintre acestea este Autoropa.ro, parte din grupul de firme Auto Rent Europe, prin care aduc în România modele exclusiviste cu prețuri între 100.000 euro și 400.000 euro la mâna a doua.

În ultimii 5 ani, antreprenorii au vândut peste 7.000 de mașini la nivel internațional, din care în jur de 1% au fost mai scumpe de 100.000 de euro, au declarat aceștia pentru wall-street.ro.

Printre mașinile pe care le-au vândut la nivel internațional au fost Lamborghini Urus, Bentley Flying Spur, Bentley Continental, Mercedes G Classe, Land Rover Range Rover autobiography, Ferrari F12 tdf, Aston Martin Lagonda.

"Românii nu renunță la etichetă. Mașina scumpă este un statut. În Germania, situația este puțin diferită de România. Străinii sunt mai precauți în această perioadă și mai reduc bugetul pentru mașini exclusiviste, românii în schimb nu țin cont de criză", Andrei Panait, CEO al Autoropa.ro

Printre cele mai scumpe mașini rulate pe care Autoropa.ro le are la vânzare în 2022 sunt modelele Mercedes Benz G63 AMG BRABUS 800 (400.000 euro), Bentley Continental GTC V8 (290.000 euro), Bentley Continental (277.000 euro), Mercedes Benz GLS 63 AMG 4M (257.000 euro), Land Rover Defender 90 P525 V8 C (175.000 euro), BMW M3 Competition (96.000 euro), BMW 740 d xDrive (88.000 euro).

Modelele pot fi livrate într-o săptămână. Sunt aduse din țări europene, Germania, Italia, Austria, Belgia, Franța.

"Mașinile sunt însoțite de rapoarte CarVertical și au detailing interior-exterior pentru a arăta ca o mașină nouă. Dacă sunt modele care au nevoie de revizie în scurt timp, noi vom merge să o facem", spune Andrei Panait.

În cât timp se cumpără o mașină second-hand de peste 100.000 euro

Dacă o mașină premium de 20.000 euro - 40.000 euro are un timp de vânzare între o lună și trei luni, mașinile de lux second-hand cu prețuri de peste 100.000 euro își găsesc clienți mai greu, timpul de vânzare ajungând și la 6 luni.

"La mașinile de peste 150.000 - 200.000 de euro clienții nu pun foarte multe întrebări. Aceștia caută un model anume și îl cumpără fără să stea la discuții. Într-un fel este de înțeles pentru că mașinile sunt bine echipate chiar dacă nu sunt o ediție specială", a adăugat Cristian Damian, COO Autoropa.ro.

Clienții români care cumpără mașini de peste 100.000 euro sunt în general bărbați cu vârste peste 40 de ani.

Dealerul de mașini premium și de lux la mâna a doua are în România un stoc de 30 de autoturisme și încă 20-25 de mașini cu avans preplătit în alte țări din Europa. Mașinile au doi - trei ani vechime și maxim 100.000 de km. Prețurile variază între 25.000 de euro și 400.000 de euro pentru un Mercedes Benz G63 AMG BRABUS 800, din anul 2021 cu 500 de km și motor de 4 litri 799 CP.

Clienții sunt din toată țara, dar în special din București, Ilfov, Prahova, Cluj, Iași, Timisora sau Constanta.

Trapa și scaunele încălzite - cele mai dorite dotări pe mașinile premium second-hand

"În ultimul timp, clienții ne întreabă dacă mașinile au scaune încălzite sau trapă. În general, era o opțiune pentru piața din Vest și la noi un moft, iar acum clienții din România au înțeles că aceste opțiuni sunt și ele destul de importante pentru un autoturism premium", a adăugat Cristian Damian.

Majoritatea clienților, 80-90% dintre aceștia, vor să cumpere mașini în leasing pe o perioadă de 1-5 ani. De aceea, Autoropa.ro a încheiat parteneriate cu majoritatea firmelor de leasing. Luna aceasta, dealerul auto vrea să vină cu un produs cu 0% dobândă, 0% costuri și 0% taxe de leasing, comision de administrare lunar.

Cererea rămâne mare pentru mașinile premium second-hand diesel

"Pe segmentul premium second-hand 10-15% dintre clienți întreabă de mașini hibride sau electrice. Motorizările diesel rămân în continuare cele mai căutate", a mai spus Cristian Damian.

Circa 55% dintre clienții companiei sunt bărbați, majoritatea cu vârste între 25-30 de ani.

"Prima întrebare pe care o pun clienții care ne sună este "Care este ultimul preț?", chiar dacă aceștia nu au văzut mașina. Românii sunt mai atrași de ofertele de preț decât de faptul că pot cumpăra mașini verificate cu istoric. Ofertele de preț îi face vulnerabili în fața samsarilor de mașini care vând daune, mașini cu kilometri dați înapoi sau mașini fără TVA luate pe firme fictive. Noi îi invităm să vadă mașina, dotările, să o conducă și după aceea să negocieze", a adăugat Andrei Panait.

Mașinile premium sunt cumpărate din străinătate de la dealeri auto, firme de leasing și site-uri de licitații dedicate dealerilor auto.

Ce culori preferă românii de mașini premium second-hand

Din vânzările companiei, majoritatea au fost modele albe, negre și argintii.

"Când facem achiziția unei mașini, ne uităm la mașina în sine, ce ne spune, ce dotări are și pe ultimul loc rămâne culoarea. Dacă mașina arată bine și ne lasă o impresie bună, culoarea este pe ultimul loc. La mașini speciale am încercat să mergem pe culori speciale. Am vândut un Audi A6 allroad auriu. La momentul acela pe Autovit.ro majoritatea allroad-urilor erau albe sau negre, de aceea am preferat să avem unul auriu. Era unicat. L-am vândut repede, în aproximativ o lună. Mașina costă în jur de 30.000 de euro. Noi încercăm să vindem mașini deosebite", a mai spus CEO-ul Autoropa.ro.

Piața de campervan-uri, un segment cu o creștere exponențială

Piața de vânzare și închiriere de campere are o creștere exponențială chiar și în România. Este o piață cu potențial uriaș, spun managerii, care aduc la comandă și astfel de vehicule.

"Un client a vrut un camper van Chausson, care are la baza un Ford Transit. Este unul dintre cele mai scumpe vehicule recreaționale, costă 70.000 de euro. A fost o cerere specială a clientului cu livrare la adresa din București. Modelul a fost adus din Germania, în aproximativ o săptămână și jumătate. Este o piață care are creștere foarte mare datorată acestei pandemii. Oamenii se feresc să mai stea în hoteluri și în avioane, preferă izolarea", a precizat Andrei Panait.

Autoropa.ro este un dealer de mașini premium și de lux cu sediul pe Șoseaua București-Ploiești DN-1 la intersecția cu Snagov. Compania face parte din grupul de firme Auto Rent Europe.

