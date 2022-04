Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că va fi inaugurată centura ocolitoare a oraşului Balş, menţionând că, astfel, după un demers de trei ani, se deschide prima porţiune de drum expres din România, care va reduce timpul petrecut în trafic.

"Pentru că am vorbit de timpul petrecut în trafic, ieri la Oradea am participat la începerea lucrărilor la o astfel de investiţie. Practic, ieri au fost două activităţi la care am participat, şi anume finalizarea unei lucrări cu bani de la bugetul de stat şi bugetul la autorităţilor locale şi începerea unei investiţii cumva din fonduri europene. Asta este formula pe care noi ne dorim să mergem în continuare, pentru a putea să beneficiem la maxim de tot ceea ce înseamnă aceste oportunităţi, iar astăzi cred că este o veste bună pentru cei care circulă pe itinerariul Bucureşti - Piteşti - Craiova - Severin - Timişoara. Ştim că, la mijlocul acestei distanţe, în localitatea Balş, de fiecare dată traficul se aglomera şi pe câţiva kilometri se petreceau între 40 - 50 de minute şi mai mult de un ceas. Astăzi se deschide centura de ocolire a municipiului Balş", a afirmat Ciucă la începutul şedinţei de Guvern, conform Agerpres.ro.

El a menţionat că se va reduce timpul petrecut în trafic.

"Avem garanţiile, domnule ministru (al Transporturilor - n.r.), şi de la constructor. Este un demers care a început cu aproximativ trei ani în urmă şi iată că reuşim să deschidem astăzi prima porţiune de drum expres din România, care va asigura cu certitudine evitarea aceste aşteptări şi pierderea timpului în trafic în localitatea Balş. Sperăm ca românii să se poată bucura de timpul câştigat în în trafic", a spus premierul.

În 28 martie, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că recepţia lucrărilor la primul lot din al doilea tronson al Drumului Expres Craiova- Piteşti, ce cuprinde centura ocolitoare a oraşului Balş, va fi dat în folosinţă pe 21 aprilie, iar la începutul lunii iunie vor fi încheiate lucrările şi la al doilea lot din acelaşi tronson, ce include un pod peste râul Olt şi permite ocolirea municipiului Slatina.

