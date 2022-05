Cu cât și de ce s-au scumpit mașinile în ultimul an

Piața auto este grav afectată de crizele majore prin care trece omenirea. Iar aici merită menționate lipsa semiconductorilor, a cablajelor auto sau explozia costurilor la materiile prime din cauza altei crize, cea energetică.

Din cauza multiplelor crize, toți producătorii de automobile au fost nevoiți să umble la prețuri. Dacă la mașini de peste 100.000 de euro o majorare de 10-15% nu se simte, la cele cu prețuri cuprinse între 10.000-20.000 această creștere înseamnă mult.

De exemplu, Dacia a deschis precomenzile în România pentru Spring, primul său model 100% electric, în martie 2021, la un preț de bază de 18.100 de euro, TVA inclusă. În aprilie 2022, aceeași versiune pornește de la 20.300 de euro, fiind cu 12% mai scumpă.

Dacia Spring este disponibilă pe piața din România doar în versiunea Confort Plus. În martie 2021 costa 18.100 de euro, acum costă cu 2.200 de euro mai mult, deși nu a suferit vreo modificare sau îmbunățățire, iar lista de opțiuni este identică. În plus, dotarea mașinii cu adaptor sw încărcare rapidă DC costă 450 de euro în plus, Spring-ul ajungând astfel la 20.750 de euro, TVA inclusă.

Reprezentanții Dacia spun că vinovate sunt multiplele crize prin care trece economia globală, în general, și industria auto, în special.

„Contextul pandemic urmat de cel al războiului dintre Rusia și Ucraina, a afectat toată Europa, mai ales partea de Sud-Est. Acest context a dus la scumpiri în lanț care afectează atât producția cât și transportul, creșteri care se reflectă și în prețul mașinilor indiferent de segment.

Prețurile au crescut în medie cu 15% însă luând în considerare inflația actuală, cea preconizată și criza producției, achiziția unui automobil devine o investiție sigură”, spun cei de la Dacia.

Mărcile premium, mai puțin afectate

„Nu am avut ajustări de preţuri influenţate direct de războiul din Ucraina, situaţia pandemică sau criza de semiconductori. În contextul global existent, pe fondul unei cereri mari şi a întârzierilor de producţie generale ale industrie, am observat valori reziduale şi preţuri de revânzare pentru maşini second hand mai bune, dar şi o conservare a marjelor în reţeaua de dealeri"

Alexandru Seremet, responsabil comunicare BMW România

La marca DS, divizia de modele premium a celor de la Citroen, creșterile medii se opresc la 10% față de valorile înregistrate anul trecut.

„Atât Stellantis cât și Trust Motors, au depus eforturi pentru limitarea sau amânarea creșterilor de preț la client, astfel că acestea se situează în medie doar cu 10% peste nivelul anului trecut”, spun reprezentanții importatorului DS pe piața românească.

La marca franceză Citroen, creșterea de prețuri este la fel ca la confrații de concern de la Peugeot: 15%

„Evoluția prețurilor modelelor Citroen este similară cu evoluțiile celorlate mărci din grup. Astfel, în medie, prețurile au crescut cu aproximativ 15%”, au declarat reprezentanții Citroen România.

Opel, majorări de până la 16%

Nici marca nemțească Opel, actual membră al conglomeratului Stellantis, nu au reușit să rămână la prețurile de anul trecut. Numai că aici ajustările de prețuri sunt ceva mai mari.

„Marca Opel nu face excepție în privința creșterilor de preț, drept urmare, în funcție de model, în ultimul an am crescut prețurile în medie cu 14-16% și acestea progresiv, în timp”, au declarat delaerii mărcii germane în România.

Pentru modelele Peugeot, creșterea anunțată de importator este, în medie, de 15%.

„Contextul pandemic urmat de cel al războiului dintre Rusia și Ucraina, a afectat toată Europa, mai ales partea de Sud-Est. Acest context a dus la scumpiri în lanț care afectează atât producția cât și transportul, creșteri care se reflectă și în prețul mașinilor indiferent de segment. Prețurile au crescut în medie cu 15%”. Rodica Ionescu, PR manager Trust Motors

Marca japoneză Mazda pare să fie ceva mai puțin afectată de actualul context geopolitic și macroeconomic. Modele constructorului auto nipon s-au scumpit doar cu 5% în ultimul an.

„Contextul global actual are un impact important asupra activității constructorilor auto, iar lipsa subansamblelor și întârzierile logistice, la care se adaugă conflictul militar din proximitate afectează prețurile. Astfel, pentru 2022 prețurile înregistrează o creștere cu aproximativ 5%”, au declarat cei de la Mazda România.

