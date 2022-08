Restricții de circulație weekend-ul acesta în București

Mai multe evenimente vor avea loc în acest sfârşit de săptămână în Capitală pentru a căror organizare Comisia Tehnică de Circulaţie a avizat o serie de restricţii, informează Primăria Municipiului Bucureşti, citată de Agerpres.

Printre evenimentele organizate se numără competiţia sportivă "L'Etape Bucharest by Tour de France", evenimentul cultural "ShowOFF" sau alte adunări publice.



* "L'Etape Bucharest by Tour de France" impune o serie de restricţii de circulaţie şi modifică 41 de linii de transport public. Tot cu acest scop se înfiinţează o linie temporară de tramvai (numărul 10) şi alte patru linii navetă de autobuz.



Startul curselor de 85 de kilometri şi de 42 de kilometri se va da duminică, la ora 9.00, în imediata vecinătate a Pieţei Constituţiei, de pe Bd. Unirii, urmând a se finaliza în acelaşi punct, iar în funcţie de competiţie se efectuează una sau două bucle. Coloana de la start se va întinde de pe Bd. Unirii până la breteaua din faţa Parchetului.



Traseul competiţiei include următoarele străzi: Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Vodă, str. Nerva Traian, Splaiul Unirii (pe contrasens), zona Timpuri Noi, Splaiul Unirii pe malul stâng al Dâmboviţei, pasajul Mihai Bravu (pe sub pasaj), Calea Vitan, Splaiul Unirii, str. Nicolae Teclu, Drumul Lunca Cetăţii, str. Drumul Malu Mierii, Drumul Lunca Dochiei, Bd. Nicolae Grigorescu, Splaiul Unirii, str. Nerva Traian, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, Piaţa Muncii, Bd. Basarabia, Arena Naţională, Bd. Basarabia, Piaţa Muncii, Bd. Decebal, Piaţa Alba Iulia, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Strada Halelor - Splaiul Independenţei, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Schitu Măgureanu, Str. Ştirbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu, Calea Victoriei, Piaţa Victoriei, Şos. Kiseleff, Piaţa Arcul de Triumf, Şos. Kiseleff, Piaţa Victoriei, Str. Buzeşti, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Splaiul Independenţei, Bd. Libertăţii, Piaţa Constituţiei.



Startul cursei de 14 kilometri va fi dat duminică, la ora 8.00, în imediata vecinătate a Pieţei Constituţiei, de pe Bd. Unirii, coloana de la start întinzând-se de pe Bd. Unirii până la breteaua din faţa Parchetului.



Traseul competiţiei include următoarele artere: Piaţa Unirii, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Piaţa Unirii, Strada Halelor - Splaiul Independenţei, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Schitu Măgureanu, Str. Ştirbei Vodă, Calea Victoriei, Piaţa Victoriei, Str. Buzeşti, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Splaiul Independenţei, Bd. Libertăţii, Piaţa Constituţiei.



Pentru desfăşurarea acestui eveniment au fost impuse următoarele reglementări rutiere:



- Pe 26 august, începând cu ora 22,00, se va restricţiona parcarea autovehiculelor în parcarea din Piaţa Constituţiei, în vederea amenajării şi instalării logisticii de eveniment;



- Pe 27 august, începând cu ora 20,00, se va restricţiona traficul pe bd. Libertăţii pe cele trei benzi pe sensul către Splaiul Independenţei, pe lungimea pieţei Constituţiei, cu redirijarea traficului pe breteaua Parchetului de pe lângă ICCJ şi respectiv breteaua Ministerului de Finanţe, în vederea montării culoarului de sosire,



- Pe 28 august, între orele 4,00 - 7,30 se va închide traficul rutier în zona pieţei Constituţiei, pe breteaua Parchetului de pe lângă ICCJ, continuând cu bd. Unirii, între piaţa Constituţiei şi Splaiul Independenţei, pentru montarea culoarului de start;



- Pe 28 august, între orele 4,00 - 7,30 se vor instala garduri metalice legate cu bandă pe întreaga lungime a traseului de 42 km, pentru delimitarea culoarelor de urgenţă, fără restricţionarea traficului;



- Pe 28 august, între orele 7,00 - 15,30 se va închide traficul rutier pe întregul traseu bucla de 42 km. Traficul se va redeschide treptat, pe segmente, pe măsura eliberării acestora de gardurile de separare şi marcaj.



* Pentru desfăşurarea evenimentului cultural "ShowOFF" se va restricţiona traficul rutier în perioada 26-27 august, între orele 14,00 - 23,00, pe Str. Lipscani, între intersecţia cu str. Domniţa Anastasia şi Calea Victoriei.



*Adunarea publică organizată de Asociaţia "Părinţii Cireşari" are loc în perioada 18 iunie - 4 septembrie, între orele 9,00 - 21,00, numai în zilele de sâmbătă şi duminică. În acest sens, traficul rutier se va închide pe str. Copilului, segmentul de drum cuprins între str. Constantin Buzdugan şi str. Athanasie Enescu.



* Adunarea publică a Events&More Experience se desfăşoară pe 27 august, pe str. Constantin Esarcu, în vecinătatea Ateneului Român. Amenajarea zonei se face începând cu ora 7,00, iar dezafectarea se va realiza după încheierea evenimentului, până la ora 23,00. Pentru buna desfăşurare a evenimentului se va restricţiona traficul auto pe str. Constantin Esarcu.

