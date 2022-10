Volkswagen investește peste un miliard de euro în China

Volkswagen intenţionează să facă o investiţie masivă în societatea sa mixtă din China pe segmentul de software, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Un anunţ oficial este aşteptat săptămâna viitoare, iar investiţia depăşeşte un miliard de euro (990,60 milioane de dolari), susţin sursele, conform Agerpres.ro.



Reprezentanţii grupului Volkswagen nu au dorit să comenteze informaţia.



Cel mai mare producător auto european aşteaptă rezultatele alegerilor care vor avea loc duminică în landul Saxonia Inferioară, al doilea mare acţionar al Volkswagen, înainte de a face anunţul oficial, au precizat sursele.



Volkswagen, care obţine aproximativ 40% din vânzări şi jumătate din profiturile sale în China, are deja activităţi de cercetare - dezvoltare (R&D) în statul asiatic, văzut ca o piaţă mai dezvoltată în domeniul inovaţiilor digitale decât Europa sau statele Unite.



Volkswagen are numeroase societăţi mixte în China, deţine o participaţie de 75% în societatea cu JAC, o participaţie de 50% cu SAIC şi 40% cu FAW.



În Germania, Cariad, divizia de software a Volkswagen, are un parteneriat cu furnizorul de componente auto Bosch în domeniul dezvoltării maşinilor cu conducere autonomă.



Piaţa maşinilor cu conducere autonomă va deveni mai competitivă în următorii ani, în condiţiile în care toţi producătorii auto importanţi şi giganţii americani, cum ar fi Google şi Uber, lucrează la dezvoltarea vehiculelor autonome.

