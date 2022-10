[FOTO] Renault vine cu premiere mondiale și ultimele modele electrice la Salonul de la Paris

Renault și-a ticsit standul la ediția din acest an a Salonului Auto de la Paris cu concepte prezentate în premieră mondială, dar și ultimele modele de serie. Publicul are prima ocazie să vadă concepte ca 4EVER Trophy și noile Kangoo E-TECH Electric și SUV-ul Austral.

Combinația dintre puterea amintirilor și puterea noilor platform electrice este lucrul pe care mizează Renault la Salonul Auto de la Paris de anul acesta. Salonul auto din capitala Franței, ținut sub motto-ul „Revolution is on”, are loc în perioada 17-23 octombrie la Centrul Expozițional Porte de Versailles.

Renault aduce la această ediție a salonului „de casă” nu mai puțin de trei modele în premieră mondială: 4EVER Trophy, R5 TURBO 3E și Kangoo E-TECH Electric. Noul Kangoo și SUV-ul Austral, prezentat în premieră publicului, sunt ultimele modele ce înglobează conceptul „nouvelle vague”, lansat anul trecut în cadrul planului strategic Renaulution.

„Nouvelle vague” sau „noul val” este modul prin care Renault pășește către viitor cu un plan ce include lansarea a 14 modele noi până în 2025, dintre care șapte electrice. Conceptul a fost lansat anul trecut alături de show car-ul Renault 5 EV care prefațează varianta de producție din viitor. Francezii continuă pe aceeași linie cu două dintre prototipurile prezentate la Paris, 4EVER Trophy și R5 Turbo 3E.

Renault 4EVER Trophy

Renault 4EVER Trophy și Renault CEO Luca de Meo

Renault 4EVER Trophy pleacă de la reinterpretarea unui model cunoscut, micul Renault 4 lansat în 1961 care s-a vândut în peste opt milioane de exemplare pe parcursul a trei decenii. Modelul ultra-compact a fost reinterpretat ca un off-roader agresiv, dar 4EVER Trophy împarte o bucată din ADN-ul vechiului R4. Modelul sărbătorește cea de-a 25-a aniversare a raliului umanitar 4L Trophy. În plus, detalii de design de pe 4EVER Trophy vor ajunge, în 2025, pe un nou SUV compact de serie produs în Franța, la Manufacture de Maubeuge, în cadrul clusterului ElectriCity. Noile R4 și R5 electrice vor împărți platforma CMF-BEV

Renault R5 Turbo 3E

R5 Turbo 3E a fost construit de la 0 pentru drifting

Pe lângă 4EVER Trophy, Renault prezintă la Paris și dramaticul R5 Turbo 3E, ca parte a săbătoririi a 50 de ani de la lansarea lui Renault 5. R5 Turbo 3E ascunde un roll-cage generos și motoare electrice care dezvoltă un total de 375 de cai putere în cifre tradiționale. Deși caroseria cu aripi evazate și un eleron gigantic aduce aminte de R5-ul care concura, în anii ’80, în campionatul franțuzesc de turisme, Supertourisme, R5 Turbo 3E este un prototip proiectat pentru lumea drifting-ului. El este inspirat și de trend-urile din gaming.

Citeste si: Probleme la Salonul Auto de la Frankfurt: amenintari cu proteste

Renaut Kangoo E-TECH

Kangoo, monovolumul care a inovat clasa MPV-urilor așa cum o știm astăzi este în plină transformare. Renault vrea să împingă acest model către viitor odată cu lansarea variantei 100% electrice, E-TECH electric. Dacă Kangoo-ul cu motoare cu ardere internă s-a vândut în peste 4,4 milioane de unități în ultimii 25 de ani, Renault își dorește un succes similar și pentru prima versiune „verde”.

Noul Kangoo E-TECH cu 850 de litri spațiu de depozitare

Cu un motor electric de 120 CP și o baterie de 45 kWh, Renault anunță o autonomie de 285 kilometri în regim WLTP. Kangoo E-TECH vine cu un încărcător AC de 11 kW sau 22 kW și charger rapid DC de 80 kW pentru fast charging. Astfel, legat la o stație AC de 22 kW, bateria lui Kangoo E-TECH se va încărca de la 5 la 8% în două ore și jumătate. În cazul unei stații de încărcare rapidă DC de 80 kW, bateria se încarcă la 56% în doar 30 de minute. Cu un volum de 850 litri al portbagajului, ce poate fi extins până la 2.500 litri prin rabatarea banchetei, Kangoo-ul electric își menține calitățile practice care l-au făcut cunoscut. Prețurile încep de la 36.400 euro fără TVA.

Citeste si: Renault a adus in Romania doua masini electrice. Afla daca ti se...

Renault Austral

Renault vizează să recucerească segmentul C (mașini de clasă medie și hatch-uri) și SUV-ul Austral urmează lui Arkana și Megane-ului E-TECH în această misiune. Pe lângă varianta obișnuită va fi oferită și o variantă Esprit Alpine cu veleități sportive.

Austral, a treia „armă” cu care Renault atacă clasa medie

Austral va fi construit pe platforma CMF-CD a Alianței și dispune de o nouă versiune a sistemului E-TECH „Full Hybrid”, precum și două motoare pe benzină „Mild Hybrid” de 48V și 12V. Interiorul este punctul central de atracție al lui Austral. Acolo găsim ecranul OpenR care combină afișarea datelor de bord cu cea a navigației și a sistemului multimedia. Cele 32 de sisteme de asistență la conducere (ADAS), setările MULTI-SENSE și sistemul 4CONTROL Advanced subliniază accentul pus de Renault pe siguranță. Prețul noului model va fi între 27.000 euro și 40.900 euro cu TVA.

Citeste si: CNAIR: Un site neautorizat vinde roviniete mai scumpe cu 200%

Sursa foto: Renault

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Te-ar putea interesa și: