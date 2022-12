Cele mai bune idei de cadouri de Crăciun pentru iubitorii de mașini

Sezonul sărbătorilor de iarnă este după colț, dar mai este încă timp pentru a găsi un cadou special persoanei (sau persoanelor) din viața ta care este pasionată de mașini. Opțiunile sunt diverse: de la console de jocuri șo până la obiecte de colecție, mașini teleghidate și accesorii. Trebuie doar să te hotărăști asupra sumei de bani pe care ești dispus s-o pui la bătaie, fiindcă noi am pus la punct o listă cu unele dintre cele mai bune cadouri.

Apropierea Crăciunului aduce cu sine, invariabil, un cocktail de emoții dintre cele mai variate. De la bucurie, la relaxare și până la anxietatea pe care o simțim, uneori, atunci când nu găsim cadoul potrivit pentru cineva apropiat. Dacă ai în cercul de apropiați sau de rude un iubitor de mașini, mergi la sigur dacă alegi una dintre ideile pe care le-am strâns laolaltă în această listă care este pentru toate buzunarele.

Console de jocuri

Sărbătorile sunt, evident, sinonime cu o perioadă de concedii și timp liber. Știm că, din cauza temperaturilor scăzute, mulți caută să-și petreacă măcar o parte din acest timp liber în confortul de acasă, iar nimic nu poate face mai plăcut timpul petrecut acasă decât o consolă de jocuri video de ultimă generație. Ultima generație de console Playstation a celor de la Sony merge mână în mână cu al șaptelea titlu din seria Gran Turismo a celor de la Polyphony Digital. Prețurile variază (puteți consulta două oferte aici și aici), dar bucuria este garantată. Alternativ, și XBox One (cu Forza Horizon 4) oferă o experiență distractivă la aproximativ un sfert din preț.

Machete de colecție

Din păcate, un Ferrari sau un Lamborghini sunt, pentru mulți dintre noi, niște ținte mult prea îndepărtate. În condițiile în care, ca român plătit cu salariul mediu, ți-ar trebui mai bine de 30 de ani ca să-ți permiți un Ferrari 296 GTB, cel mai ieftin supercar Ferrari, singura variantă este să alegi o variantă care a „intrat la apă”. Oferta de machete la scară mare (de pildă, scara 1/18, adică modele ce măsoară aproximativ 30 de centimetri în lungime) este vastă, iar AutoArt.ro este cel mai vechi magazin de profil din România. Prețurile variază mult, de la circa 200-300 de lei pentru un model de buget și până la 2.400+ lei pentru modelele high-end.

Magazinul oferă o reducere de 10% dacă achiziționezi două modele din stoc, respectiv 15% la cumpărarea a patru produse. Există și mai multe machete de mașini românești ca Dacia Duster, Dacia 1100 și Dacia 1310 în mai multe versiuni - o machetă comandată special de acest retailer. În plus, în ofertă există și mașini românești (Dacia, Aro) la scări mai mici (1/43). Există și alte portaluri de profil (aici și aici), dar mai toate livrează din București. În plus, pentru cei care vor să simtă că au făcut ceva cu mâinile lor, există și machete statice sub formă de kit de montat.

Modele teleghidate RC

Machetele pot bucura ochii unui pasionat căci majoritatea sunt obiecte de colecție cu care nu te poți juca. O idee de cadou este să găsești varianta miniaturală a mașinii pe care o deține, în realitate, persoana pentru care cauți cadou. Dacă, însă, dorești să faci cadou o jucărie cu adevărat interactivă, atunci nu poți da greși cu un model teleghidat (R/C car). Ca și în cazul machetelor statice, și cele cu telecomandă au prețuri foarte variate în funcție de tehnologia folosită (dacă sunt pe baterii sau dacă au motoare cu benzină), dimensiuni și tipologie (există modele de teren ca buggy-urile, dar și modele de asfalt).

HPI-Racing este printre cei mai cunoscuți producători de mașini R/C și sunt prezenți și în România. Comunitatea pasionaților de R/C nu este, însă, mică și există și alte magazine (aici și aici), dar trebuie să știi că modelismul nu este un hobby deloc ieftin.

Merchendise și team gear Formula 1

De când cu documentarul Drive to Survive de pe Netflix, Campionatul Mondial de Formula 1 a devenit din nou foarte popular. Cel mai cunoscut campionat din lumea sporturilor cu motor pe circuit a început să fie tot mai vizionat și în România, iar fanii își pot achiziționa merchendise oficial pentru a-și arăta susținerea pentru echipa favorită sau pilotul favorit. Prețurile variază, de la 90 de lei pentru un breloc sau un ursuleț de pluș Ferrari și până 640 de lei pentru o geacă oficială. O șapcă se învârte în jurul a 150-200 lei în funcție de magazinul ales.

Modele Lego

Lego are, la rândul său, o gamă extinsă de mașini pe care ți le asamblezi singur. Prețurile începe undeva pe la 130 de lei, dar pot urca până la 1.000 de lei pentru modelele de mari dimensiuni din seria „Lego Technic”. Magazinele oficiale Lego se află în multe dintre marile centre comerciale. Alternativ, găsești Lego-uri și în alte magazine de jucării, ca Noriel, unde mai poți da peste și alte machete și jucării auto.

Cărți cu temă auto

Istoria auto este pestriță și, totodată, plină de povești ce merită transmise de la o generație la alta. O carte este o cale perfectă pentru a învăța câte ceva despre diverse modele speciale din istoria automobilului, dar și despre mașini ultra-rapide sau de colecție. Cărți precum „1001 Cars to dream of driving before you die”, sau „Beautiful Machines” n-ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui pasionat. Am mai găsit pentru tine și alte titluri interesante (aici și aici).

Mașini reale și experiențe pe circuit

Bun, această opțiune este doar pentru cei cu dare de mână, dar nu puteam încheia această listă fără o mențiune pentru lictația Artmark de Crăciun din data de 21 decembrie. Sunt disponibile 158 de obiecte de colecție - mașini și ceasuri de lux -, inclusiv un Ford Mustang din 1967 cu un preț de pornire de 35.000 de euro, dar și un Porsche 911 (997) Carrera din 2006 cu un preț de pornire de 30.000 de euro.

Dacă, însă, o mașină este mult prea scumpă, poți face cadou persoanei apropiate o experiență cu surplus de adrenalină pe circuit - cum sunt cele oferite de Smart Driving.

Sursa foto: Grzegorz Czapski, Miguel Lagoa / Shutterstock.com, Wall-Street.ro

