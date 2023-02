Ford a anunțat că va reveni în Formula 1 ca furnizor de motoare începând cu sezonul 2026. Anunțul vine în aceeași zi în care Red Bull Racing își va prezenta monopostul pentru sezonul 2023, iar aceasta nu este o întâmplare, deoarece Ovalul Albastru se pare că a bătut deja palma cu formația austriacă.

Ford, unul dintre cei mai cunoscuți producători auto din lume, va reveni în Formula 1, ca motorist, din 2026. Anunțul a fost făcut pe Twitter-ul Formulei 1 și a fost confirmat de Autosport.com, jurnaliștii anunțând încă din decembrie anul trecut faptul că americanii caută să revină în Marele Circ. Ultimul client al Ford în F1 a fost echipa Jaguar, dar totul s-a încheiat pe acel front în 2004. Ford are, însă, o istorie bogată în Campionatul Mondial ce datează din anii '60 când a plătit pentru dezvoltarea motoarelor Cosworth care au dominat cursele de Grand Prix timp de peste 10 ani. Ford a continuat, apoi, să susțină echipe din F1 sub diverse forme, fie alături de Cosworth, fie sub brand-ul propriu Ford Racing.

Din 2026, vom putea spune, pentru prima dată, că un constructor auto prezent cu o uzină pe teritoriul României concurează și în Formula 1. Deși Renault este, la rândul său, activ în Marele Circ - în prezent, sub culorile Alpine - uzina din România stă sub semnul Dacia. Avem, deja, un motiv de mândrie prin prisma faptului că Ford-ul Puma asamblat la Craiova stă la baza modelului folosit de Team M-Sport în Mondialul de Raliuri.

În anunțul său, Ford nu a vorbit despre faptul că-și va face intrarea în F1 odată cu introducerea unui nou set de reguli pentru motoare, dar despre legătura cu Red Bull Racing s-a tot vorbit încă de când discuțiile cu Porsche s-au prăbușit. În prezent, Red Bull Racing primește motoare de la Honda, motoare cu care a capturat titlurile mondiale la piloți (2021 și 2022) și la echipe (2022) în ultimele sezoane. În trecut, echipa sponsorizată de firma de băuturi energizante a avut succes alături de Renault.

De ce revine Ford în Formula 1 abia în 2026?

Ford nu a ales la întâmplare momentul revenirii sale în F1. Pe lângă motivul evident, acela că dezvoltarea unui Power Unit (agregatele din F1 nu se mai numesc „motoare” de ceva vreme, de când am intrat în era hibridă) durează destul de mult, anul 2026 a fost ales și pentru că acela este momentul de la care va intra în acțiune un nou regulament tehnic pe partea de motoare. Noile PU-uri ce vor fi dezvoltate pentru 2026 vor fi mai eficiente, mai ieftine și mai „curate” decât cele existente, fără să existe o scădere a performanței.

Motoarele Ford-Cosworth au propulsat și monoposturile lui Ken Tyrrell. Echipa sa există și astăzi, dar se află sub tutela Mercedes-AMG

Astfel, aportul elementului electric, reprezentat de MGU-K (Motor Generator Unit-Kinetic), va crește, iar noile motoare se vor bucura de 350 kW, în loc de doar 120 kW ca în prezent. Motorul termic în sine, care va fi în continuare o unitate turbo de 1.600 cmc, va utiliza combustibili sustenabili și va dezvolta peste 1.000 de cai putere, dar cu un consum mai redus: doar 70 de kilograme de combustibil per cursă, față de 100 de kilograme în 2020. În plus, va fi eliminată complet componenta MGU-H (Motor Generator Unit-Heat), iar asta va schimba radical comportamentul mașinilor, deoarece piloții vor simți întârzierea sistemului turbo.

Pe scurt, anul 2026 este unul al schimbării în Formula 1, iar pentru Ford nu renta să pătrundă în competiție mai repede, căci inginerii ar fi fost obligați să dezvoltă două propulsoare diferite. Tocmai de aceea și Porsche visa să intre în competiție tot peste trei ani.

Ford, un nume cu ecouri care răsună departe în istoria Formulei 1

Ford nu este, cum spuneam, un nume nou în Formula 1. Constructorul american nu a fost implicat niciodată ca și constructor de monoposturi, dar a investit sume importante pentru a dezvolta multe motoare care au avut succes în cea mai importantă competiție de monoposturi din lume.

Ca și continuatoare a poveștii Stewart/Jaguar, este poate normal că Ford va reveni, cel mai probabil, alături de Red Bull

„Ford este un brand global cu o istorie bogată în lumea curselor,” a declarat Stefano Domenicalli, CEO al Formulei 1, citat de BBC. „Mă bucur că cei de la Ford au realizat că Formula 1 este mai puternică ca niciodată și că produsul nostru ajunge, astăzi, pe mai multe meridiane și pe mai multe canale ca niciodată și au înțeles valoarea acestui lucru.”

Statisticile ne arată că Ford este al treilea cel mai de succes motorist din istoria F1 cu 13 titluri la piloți și 10 la constructori în vitrina sa. Prima lovitură dată de Ford în F1 a venit în 1967, sezonul de debut al senzaționalului motor Cosworth DFV de 3.000 cmc. Agregatul, care corespundea regulamentului formulei de 3 litri care debutase cu un an înainte, a fost opera lui Keith Duckworth și Mike Costin, dar cei doi n-ar fi reușit să ducă treaba la capăt dacă n-aveau acces la buzunarele celor de la Ford. Aflați în mijlocul unei campanii prin care-și doreau să domine fiecare ramură din motorsport, Ford a observat potențialul motorului Cosworth și a investit masiv în acesta.

Lotus 49 a fost prima mașină de F1 cu motor Ford-Cosworth DFV

Prima mașină echipată cu acest agregat, un Lotus 49, a învins în cursa de debut, Grand Prix-ul Olandei (Zandvoort) în 1967, cu Jim Clark la comenzi. Acela nu a fost, însă, primul motor din F1 care a purtat sigla Ford, existând și eforturi anterioare, în perioada 1963-1964, care n-au avut, însă, suportul uzinei. Dar Cosworth-ul DFV a devenit popular instant, Matra și McLaren optând pentru acest motor începând cu 1968. În total, Ford a construit 375 de motoare din seria DF până în 1982, acesta fiind considerat cel mai bun motor din istoria campionatului mondial.

Mai recent, motoarele Ford au propulsat monoposturi ale unor echipe care încă mai există, într-o formă sau alta, pe grilă: Sauber și Stewart, cea de-a doua formație, fondată de triplul campion mondial Sir Jackie Stewart, a devenit Jaguar Racing, iar acesta a fost ultimul efort susținut de Ford în F1. Ceea ce este interesant este că echipa Jaguar se numește, astăzi, Red Bull Racing, deci, pe drept vorbind, Ford revine alături de aceeași echipă.

Sursa foto: Shutterstock.com, Red Bull Content Pool

