Cu 340 de voturi pro, 279 împotrivă și doar 21 de abțineri s-a decis, la nivelul Uniunii Europene, viitorul mașinilor noi propulsate de motoare poluante cu ardere internă. Parlamentul European a trecut cu succes pachetul legislativ arhidiscutat. Așa cum prevedea această legislație, care a intrat în dezbatere încă din vara lui 2022, producătorii mari care sunt prezenți în statele-membre UE vor fi obligați să scadă cu 100% emisiile modelelor noi pe care le vor comercializa începând cu 2035.

În cadrul acestei legislații este prevăzută și o reducere cu 55% a emisiilor mașinilor noi (față de nivelele din 2021) până în 2030, respecitv o scădere cu 50% a emisiilor în cazu utilitarelor. Există, însă, o excepție pentru aces pas intermediar care se aplică în cazul producătorilor mici. Practic, un constructor care produce între 1.000 și 10.000 de mașini pe an, respectiv între 1.000 și 22.000 de utilitare pe an, ar putea fi scutit de la acest pas intermediar, dar trecerea la 'zero-emissions' în 2035 nu poate fi evitată decât dacă producătorul în cauză asamblează mai puțin de 1.000 de mașini pe an.

Mașinile electrice vor deveni tot mai răspândite, este inevitabil. Foto via Ionity

În 2025, oficialii europeni s-au angajat că vor prezenta metodologia prin care vor putea fi calculate emisiile de CO2 produse pe parcursul întregii durate de viață a automobilelor și al utilitarelor. Pe baza acestui sistem se va raporta, o dată la doi ani, progresul făcut în cadrul UE spre o mobilitate fără emisii cu efect de seră. În 2026, vor apărea și metodele prin care se va putea calcula eficiența energetică și consumul reale ale mașinilor. Pachetele de stimulente pentru cei care comercializează mașini cu emisii reduse (sub 50g CO2/km) vor deveni tot mai puține odată ce clienții trec la EV-uri.

Viitorul este electric, iar avizul Comisiei Europene este unul formal

Am scris cu diferite ocazii despre drumul Uniunii Europene către un deziderat important: mobilitate personală (dar și publică) fără emisii poluante. Mașinile reprezintă o componentă importantă a emisiilor globale de CO2, așa cum am explicat în acest material în care am vorbit despre un studiu ce amenință că producătorii auto ar putea ranta țintele de reducere a poluării la care s-au angajat. În plus, am vorbit și despre situația mașiniilor hibride (PHEV - Petrol Hybrid Electric Vehicles) care sunt mai poluante în realitate decât anunță producătorii.

Pe lângă aceste realități, mai este și aceea legată de introducerea normelor de poluare Euro 7, o mutare în continuare criticată de mai mulți constructori importanți. Acestea ar trebui să intre în vigoare din 2025, iar românii par că se pregătesc deja pentru acest pas, căci achiziționează tot mai multe mașini electrice și tot mai puține pe motorină, așa cum o arată prognoza APIA pe 2023. În ciuda unor contestatari destul de vocali, electrificarea este, evident, inevitabilă - iar cel care a propus pachetul legislativ are încredere în el.

Dacia Spring este cea mai populară mașină electrică de la noi. Foto via Dacia

„Acest pachet include pași importanți care trebuie făcuți, în materie de producție a automobilelor fără emisii și cu emisii foarte scăzute, până în 2030. Ulterior, până în 2035 trebuie să se treacă la comercializarea exclusivă a mașinilor fără emisii poluante, toate acestea fiind parte a drumului către neutralitate a emisiilor de carbon pe care UE ca întreg și-o propune pentru 2050,” a spus Jan Huitema, Parlamentar European și negociator șef al PE în cadrul acestui proiect. El este de părere că legislația oferă claritate producătorilor de automobile și utilitare și că încurajează investițiile și inovația din acest sector. În plus, Huitema este de părere că utilizarea, dar și achiziția, de EV-uri va deveni tot mai ieftină ceea ce va crea o piață SH mai largă, făcând mobilitatea sustenabilă accesibilă tuturor.

Deja, mai mulți producători au anunțat că vor trece la producția concentrată în proporție de 100% pe EV-uri chiar înainte de 2035. Mărci precum Ford, care testează primul crossover pe platformă Volkswagen, Peugeot și Renault vor avea o gamă formată în totalitate din mașini electrice începând cu 2030. Dacia, însă, vrea să ofere până în ultimul moment modele cu motoare cu ardere internă pentru a-și menține avantajul competitiv reprezentat de prețul mic. Astfel, constructorul autohton va oferi mașini ușoare și eficiente pentru a atinge target-ul de emisii de carbon din 2030, dar va oferi și mai multe modele hibride și electrice, cum sunt astăzi Jogger Hybrid 140 și Spring.

