Tesla vrea să reducă la jumătate costul de producție al mașinilor electrice

Inginerii Tesla au anunţat că vor reduce cu 50% costurile de asamblare la viitoarele generaţii de maşini, dar CEO-ul Elon Musk nu a dezvăluit când va debuta mult aşteptatul model electric la un preţ accesibil, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Analiştii se aşteptau ca miercuri Musk să dea detalii despre noile vehicule ce vor fi lansate şi ce modele vor fi oferite. Directorii companiei au precizat că pe o platformă Tesla va fi construit mai mult de un vehicul în fabricile în fabricile standardizate, dar Musk nu a precizat la ce modele se gândeşte.



Directorul financiar al Tesla, Zach Kirkhorn, şi alţi oficiali au scos în evidenţă angajamentul lor de a reduce costurile de producţie.



Kirkhorn a estimat că Tesla trebuie să investească de şase ori mai mult decât a făcut-o până acum pentru a-şi îndeplini obiectivul de a majora pe termen lung producţia la 20 milioane de vehicule pe an până în 2030, o creştere de zece ori faţă de actuala capacitate. Investiţiile s-ar putea ridica la 175 miliarde de dolari.



Următoarea investiţie va fi o fabrică Tesla în nordul Mexicului, prima din afara Statelor Unite, Germaniei şi Chinei, a anunţat Musk. Acesta nu a făcut comentarii în privinţa planurilor din 2024 de restructurare a sedanului Model Y, un proiect numit Juniper, pe care Reuters l-a anunţat miercuri, sau despre noua versiune a sedanului Model 3 - un proiect numit Highland, despre care Reuters informa că va intra în producţie în septembrie.



Directorul de design, Franz von Holzhausen, a anunţat că modelul Cybertruck va fi lansat anul acesta.



Tesla este cel mai valoros producător auto. Preţul acţiunilor aproape s-a înjumătăţit de la nivelul de vârf din noiembrie 2021, dar s-au redresat cu peste 60% anul acesta.



Musk a declarat că Tesla ar putea avea nevoie de 10 modele, producţia urmând să ajungă la două milioane de vehicule pe an pentru fiecare model.



Şeful inginerilor, Lars Moravy, a spus că Tesla se aşteaptă să construiască viitoarea generaţie de vehicule la jumătate din actualul cost al Model 3 sau Model Y.



Tesla a avut o evoluţie peste aşteptări în ultimii ani, sporind rapid livrările, în pofida problemelor din lanţurile de aprovizionare şi a dificultăţilor provocate de pandemie.



Dar, în ultimele luni, Tesla a redus preţurile pentru a majora vânzările, care sunt sub presiune din cauza dificultăţilor economice şi a sporirii concurenţei în Statele Unite şi China.

Sursa foto: Tesla.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: