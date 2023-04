Ford a prezentat prima mașină electrică de serie ce va fi produsă în România

Constructorul american a prezentat noul E-Transit Courier, prima mașină electrică de serie ce va produsă în România, începând cu anul viitor.

Producția care este programată să înceapă din 2024 va fi împărțită, însă, cu fabrica Otosan din Turcia.

Noul Ford E-Transit Courier va fi afișat în public și la Salonul de vehicule comerciale din Birmingham, Marea Britanie, ce va avea loc în perioada 18-20 aprilie.

Pentru cei care nu vor să mai aștepte modelelor electrice, clienții vor putea comanda versiunile Transit Courier cu motoare pe benzină și diesel din vara acestui an, iar livrările sunt programate să debuteze până la finalul anului, potrivit auto-bild.ro.

Ford se așteaptă ca E-Transit Courier să fie popular printre clienții care încarcă în locațiile proprii – viteza de încărcare la AC fiind de 11 kW, o încărcare completă necesitând 5,7 ore.

Din păcate, autonomia încă nu a fost anunțată pentru modelul electric, dar știm că motorul electric va dezvolta o putere de 136 cai putere.

Noul E-Transit Courier va veni cu o lungime a podelei de 1,8 metri, o lățime de 1,22m și o înălțime de 1,25 m. Fiind mai mare decât modelul cu combustie, E-Transit va oferi un volum mai mare și o capacitate de încărcare mai mare. Dacă varianta cu motor pe combustie va oferi o capacitate de încărcare de 582 kg, modelul electric va oferi o capacitate de 700 kg, potrivit autocritica.ro

Ovalul Albastru pregătește mai multe modele electrice, pe lângă E-Transit fiind așteptate și E-Tourneo Custom și E-Transit Custom. Ford își dorește să aducă în gamă o variantă BEV (battery electric) pentru fiecare model din segmentul LCV (light commercial vehicle) până în 2025.

Estimările existente sugerează că varianta electrică va avea o baterie de 74 kWh permițând o autonomie de 370 de kilometri. Nu se știu detalii despre motorizările clasice, dar ne putem aștepta să vedem motorul de 1.000 cmc Ecoboost pe echiparea de bază.

Recent, Ford a mai prezentat primele imagini și informații oficiale cu Explorer-ul electric, SUV cu care vrea să ia cu asalt piața din Europa. Modelul are un design total nou, are o platformă Volkswagen sub „piele” și va ajunge pe piață cu prețuri ce vor începe de la mai puțin de 45.000 de euro.

