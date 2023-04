„Easter eggs” de paște din lumea auto: ce secrete ascund cele mai banale mașini

Fiecare Tesla este o colecție de „easter eggs”. Acestea nu sunt, însă, presărate prin habitaclu, ci ascunse printre meniurile sistemului de infotainment. Oamenii lui Elon Musk au lucrat asiduu pentru a introduce diferite funcționalități amuzante, intrigante sau, pur și simplu, fără de folos. Asemeni primelor aplicații apărute pentru iPhone, în 2007, aceste funcționalități te amuză o dată sau de două ori, dar este foarte probabil să uiți de ele ulterior.

Romance mode in Model 3 accommodates up to 5 🙃 — Tesla (@Tesla) January 25, 2019

De exemplu, multe Tesla au un „Fart Mode”, acesta fiind și mărul discordiei în cadrul unei rechemări la fabrică. De asemenea, în 2016, Musk a încurajat posesorii de Tesla Model X să activeze, de patru ori la rând, funcția Autopilot. Cei care au făcut asta au descoperit că mașina lor plutește pe un drum multi-color. Similar, există și un „Santa Mode” care modifică aspectul ecranului digital pe Model X sau Model S, dar funcționează și pe Model 3. Modul „Mars Rover” transformă interfața adăugând suprafața planetei Marte, dar există și un „Romance Mode” și un mod care-ți permite să te joci diverse jocuri arcade - „TeslAtari”.

Lotus-ul Esprit folosit în film nu era electric. Foto via Lotus

În plus, Tesla Model X este capabil să se dea-n spectacol folosindu-și luminile, dar și ușile de tip gull-wing din spate. Acest update a venit în 2017 și se numea atunci „Tesla Holiday Show”, care activează și sistemul audio care emite la volum mare suita „Wizards In Winter” a Orchestrei Trans-Siberiene. În fine, șoferii de Tesla Model S și Model X echipate cu suspensie pneumatică pot înlocui imaginea cu propria mașină de pe ecranul meniului din infotainment pentru suspensie cu imagina Lotus-ului Esprit submersibil folosit de James Bond-ul lui Roger Moore în filmul „The Spy Who Loved Me”.

Foto via NotATeslaApp.com