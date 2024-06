Min. Transporturilor: Cel puțin șase loturi din Autostrada Moldovei vor fi gata în 2024

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, în judeţul Bacău, că "şase spre şapte loturi" din A7, Autostrada Moldovei, vor fi finalizate anul acesta, deşi constructorul, conform contractului, trebuia să finalizeze doar două din cele zece loturi pe care le are în execuţie, relatează Agerpres.

"Am ţinut să fac astăzi un tur al Autostrăzii A7, de la Buzău până sus, la Paşcani, am făcut prima oprire aici, în judeţul Bacău. Să ştiţi că ceea ce s-a început cu mulţi ani în urmă - şi anume aceşti primi kilometri, care de fapt sunt pe Centura Bacăului - se va continua şi anul acesta, anul viitor, întreg tronsonul de la Ploieşti, până la Paşcani va fi terminat. Am avut şi azi o discuţie cu constructorul român, foarte bun, cu domnul Umbrărescu, care are mare parte din loturile pe A7, 10 din 13”, a spus Grindeanu.

„Pot să vă spun că şase spre şapte loturi vor fi finalizate anul acesta, este un lucru bun, deşi conform contractului trebuia să finalizeze doar două din cele zece, el va termina patru, patru şi jumătate, celelalte două fiind pe bucata dintre Ploieşti şi Buzău. Ritmul e bun, mobilizarea foarte bună. Ca să vă dau un exemplu, de aici spre Paşcani sunt peste 600 de oameni care lucrează. Asta este o treabă foarte bună", a afirmat ministrul.

Grindeanu a făcut recent primele declaraţii de presă de pe Autostrada Moldovei la nodul Săuceşti, tronsonul Bacău - Paşcani, lotul 1 (Săuceşti - Trifeşti).

"Pe tronsonul de la Buzău, până la Bacău, per total, în medie, sunt finalizate peste 60% toate tronsoanele. De la Bacău, la Paşcani, avem între 25 şi 30% progresul pe fiecare din aceste loturi. Din experienţa pe care am avut-o la Timiş, acolo unde există noduri, descărcări de pe autostradă, automat vin şi alte lucruri, fabrici care înseamnă locuri de muncă, care înseamnă creştere economică. Asta înseamnă, de fapt, un plus pe care toată lumea îl aşteaptă de la investiţiile din Moldova. Să ştiţi că noi, Guvernul, avem ca prioritate, cel puţin pe domeniul pe care îl păstoresc eu momentan, investiţii în infrastructura din Moldova, pentru că acest lucru înseamnă creştere economică pentru România în anii viitori", a spus el.

Ministrul Transporturilor a precizat că ţine foarte mult ca, până la sfârşitul anului, toate cele patru loturi de la Buzău la Focşani să fie finalizate, precum şi cele două dintre Ploieşti şi Buzău.

"Ţin neapărat ca, până la sfârşitul anului, toate cele patru loturi de la Buzău la Focşani să fie finalizate şi cele două dintre Ploieşti şi Buzău. Făceau unii pariuri pe la televizor, acum vreo două luni, că îşi vor lua tricouri cu noi dacă terminăm aceste şase tronsoane, le spun de acum public să-şi comande deja aceste tricouri. Sunt nişte domni care, probabil, în viaţa lor nu au făcut nimic, sunt nişte domni de la o asociaţie USR-istă, Pro Infrastructura, care i-a avut ca membri fondatori pe foşti miniştri ai transporturilor, dar care, în orice predicţie au făcut, nu au avut dreptate. Aşa că le recomand de acum să-şi ia tricouri cu ce au spus că îşi vor lua", a completat Grindeanu.

Sorin Grindeanu, a declarat că WeBuild, constructorul Podului suspendat peste Dunăre, a încercat să şantajeze CNAIR cu suma de 230 de milioane de lei, pentru a da total drumul circulaţiei care face legătura cu podul atât de malul brăilean, cât şi pe cel tulcean, profitând de perioada campaniei electorale.

"Vreau să prezint modul în care înţeleg cei de la WeBuild - cei care au făcut proiectul podului de la Brăila - să gestioneze relaţia cu CNAIR. Ca să fiu cât de poate de clar, în acest moment ne solicită nouă, CNAIR-ului, 230 de milioane de lei, ca să dea drumul la circulaţie, deşi proiectul este finalizat, atât pe malul brăilean, cât şi pe malul tulcean în procent de 99%, deci se poate da drumul la circulaţie. Solicită 230 de milioane de lei, altfel vor respecta termenul pe care l-au câştigat, îl au, octombrie 2024. Asta înseamnă rea-voinţă. Nu vom fi de acord nici la Minister, nici la CNAIR cu acest tip de şantaj, iar măsurile pe care noi le vom lua, nu doar pe această lucrare, o să le vedeţi în săptămânile şi lunile viitoare", a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat ce reprezintă această sumă solicitată de compania WeBuild, Sorin Grindeanu a precizat: "Dincolo de multe alte lucrări pe care consideră dânşii că ar trebui să le plătim noi, în suma aceasta, vreo 30 şi ceva de milioane sunt ce i-am pus noi să refacă pe asfaltul care, anul trecut, aşa cum ştiţi, nu a fost de cea mai bună calitate. Tocmai de aceea noi nu am fost de acord cu recepţia, aşa cum bine ştiţi, nici acum nu suntem de acord să cedăm la acest şantaj, un şantaj pe care au încercat să îl facă, având în vedere perioada această electorală. Faptul că deschiderea acestor tronsoane de drumuri şi pe malul brăilean şi pe malul tulcean, spre Jijila, ar fi dus la o circulaţie mult mai bine şi în municipiul Brăila, dar şi pe descărcarea spre Tulcea, au crezut că este o cheie, un motiv pentru care să şantajeze Ministerul, să şantajeze CNAIR-ul, să plătim această sumă", a completat Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a precizat că statul român nu va ceda acestui şantaj.

"Statul român nu va ceda, şi CNAIR-ul şi noi la acest şantaj spus pe colţul mesei, pentru că aşa au venit la colegii de la CNAIR, fără o chestiune asumată juridic, o chestiune spusă pe colţul mesei că: 'Domnule, dacă vreţi să deschideţi lucrările, pe care noi le-am terminat, e adevărat în procent de 99%, vă costă 230 de milioane de lei!'. Aşa ceva este inacceptabil pentru autorităţile române, e adevărat că termenul este octombrie 2024, dar e rea-credinţă. (...) Nici eu, nici colegii mei nu avem cum să cedăm la un asemenea şantaj nejustificat. Sunt oameni care, dacă au câştigat un proiect, trebuie să-l ducă până la capăt, trebuie să facă lucrările de bună calitate, astfel încât să putem să le recepţionăm. O să vedeţi săptămânile şi lunile viitoare, apropo de această companie, probabil că această declaraţie a mea de astăzi va fi folosită, dar îmi asum, repet, este un şantaj pe care dânşii au încercat să îl facă tocmai fiind în această perioadă în care credeau că statul român va ceda la aceste presiuni cu care au fost obişnuiţi", a declarat Grindeanu.

